Лукашенко: Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году

Александр Лукашенко на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности отдельное внимание уделил II Европейским играм, которые в 2019 году примет Минск, сообщает пресс-служба президента Беларуси.





Глава государства поинтересовался, есть ли какие-либо вопросы по предстоящему проведению этих состязаний. Он обратил внимание, что в этот период белорусская столица станет международным спортивным эпицентром. В Минск прибудет немало зарубежных гостей не только из европейских, но и других зарубежных государств. В числе вопросов подготовки к Евроиграм находятся и темы обеспечения безопасности.

— Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Евроигры в Минске пройдут 21−30 июня 2019 года. Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр пройдут на стадионе «Динамо» в Минске, а некоторые соревнования могут начаться 20 июня — за день до официального старта состязаний.

Работы по реконструкции «Динамо», как ожидается, будут завершены к концу 2017 года. Строительство ведется в соответствии с правительственной программой.

На стадионе, ранее использовавшемся национальной сборной Беларуси по футболу и принимавшем матчи летних Олимпийских игр - 1980, пройдут соревнования по легкой атлетике.

«Минск-Арена» утверждена как место проведения соревнований по гимнастике: на мультифункциональной площадке с трибунами на 15 000 зрителей пройдут турниры по спортивной и художественной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте.

Арена включает комплекс из трех зданий. Среди них велодром, который использовался для проведения чемпионата мира в 2013 году. Здесь пройдут велогонки на треке и соревнования по бадминтону. Конькобежный стадион «Минск-Арены» станет разминочной площадкой.

Гонки на шоссе будут проведены на улицах города, на Palova-Арене с трибунами на 2000 мест в центре города будут организованы соревнования по баскетболу «3×3».

Бокс пройдет во Дворце спорта «Уручье», а соревнования по борьбе вольной, греко-римской, женской и самбо — в «Чижовка-Арене», состязания по гребле на каноэ — на гребном канале в Заславле, карате и дзюдо — во Дворце спорта, пляжный футбол и пляжный волейбол — на базе СОК «Олимпийский», стрельба — в Sporting Club, настольный теннис — в Falcon Club, стрельба из лука — на площадках футбольного клуба «Минск».

Подтверждено, что 11 из 16 видов спорта будут выступать в качестве квалификационных на Олимпиаду-2020. Исключение составят гимнастика и борьба, а также баскетбол «3×3», самбо и пляжный футбол, не включенные в олимпийскую программу.

Спортсмены разместятся в студенческой деревне. Ожидается, что во вторых Играх примут участие около 4000 спортсменов и около 2000 официальных лиц.

Девизом Евроигр будет лозунг «Bright You» («Яркий ты»). Этот лозунг в сокращенном виде будет обозначаться как BY.

EOК берет на себя оплату проезда спортсменов и официальных лиц НОКов, в то время как Минск-2019 будет покрывать расходы на пребывание в принимающем городе.

Напомним, что I Евроигры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку.