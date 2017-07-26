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Ночное столкновение скорой и мотоцикла в Минске: кадры с места ДТП
27.07.2017 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП произошло в ночь на четверг на пересечении улицы Энгельса и проспекта Независимости.
На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, виден разбитый в аварии мотоцикл и сотрудники ГАИ, которые осматривали место происшествия. Также другой байкер передал слова пострадавшего мотоциклиста, который рассказал, что ехал на "зеленый", в то время как скорая двигалась на "красный" причем без проблесковых маячков.
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии с участием реанимобиля и мотоцикла в центре Минска. Смотрите видео, снятое очевидцами на месте...
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