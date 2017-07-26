Ночное столкновение скорой и мотоцикла в Минске: кадры с места ДТП

ДТП произошло в ночь на четверг на пересечении улицы Энгельса и проспекта Независимости. Мотоцикл Honda врезался в автомобиль скорой помощи . В результате травмы получил водитель спортбайка, бригада медиков доставила его в больницу.

На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, виден разбитый в аварии мотоцикл и сотрудники ГАИ, которые осматривали место происшествия. Также другой байкер передал слова пострадавшего мотоциклиста, который рассказал, что ехал на "зеленый", в то время как скорая двигалась на "красный" причем без проблесковых маячков.

Согласно предварительной версии, озвученной ГАИ Мингорисполкома , мотоциклист проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Для того, чтобы установить причины ДТП , будут изучены записи с камер видеонаблюдений, которые могли записать факт дорожного инцидента.