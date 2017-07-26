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Ночное столкновение скорой и мотоцикла в Минске: кадры с места ДТП

27.07.2017 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП произошло в ночь на четверг на пересечении улицы Энгельса и проспекта Независимости. Мотоцикл Honda врезался в автомобиль скорой помощи. В результате травмы получил водитель спортбайка, бригада медиков доставила его в больницу.

На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, виден разбитый в аварии мотоцикл и сотрудники ГАИ, которые осматривали место происшествия. Также другой байкер передал слова пострадавшего мотоциклиста, который рассказал, что ехал на "зеленый", в то время как скорая двигалась на "красный" причем без проблесковых маячков.

Согласно предварительной версии, озвученной ГАИ Мингорисполкома, мотоциклист проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Для того, чтобы установить причины ДТП, будут изучены записи с камер видеонаблюдений, которые могли записать факт дорожного инцидента.

 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии с участием реанимобиля и мотоцикла в центре Минска. Смотрите видео, снятое очевидцами на месте...

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