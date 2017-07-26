Военных подключат к патрулированию улиц в помощь милиции

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На совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности президент коснулся темы выполнения Директивы №1.

"Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке", - отметил президент. Тем не менее, сравнивая ситуацию в Беларуси с ситуацией в других странах, подчеркнул важность того, что в Беларуси "люди живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть".

"В основе этого лежит дисциплина, - убежден Александр Лукашенко. - Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина - вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах". Он обратил внимание, что они должны контролировать обстановку, в том числе на улицах: "Им до всего должно быть дело - до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем".

На совещании речь шла и об организации совместного патрулирования военнослужащих и сотрудников МВД с целью поддержания порядка на улицах населенных пунктов.