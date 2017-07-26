ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военных подключат к патрулированию улиц в помощь милиции

27.07.2017 15:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Военных подключат к патрулированию улиц в помощь милиции

фото: Bobr.by

На совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности президент коснулся темы выполнения Директивы №1.

"Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке", - отметил президент. Тем не менее, сравнивая ситуацию в Беларуси с ситуацией в других странах, подчеркнул важность того, что в Беларуси "люди живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть".

"В основе этого лежит дисциплина, - убежден Александр Лукашенко. - Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина - вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах". Он обратил внимание, что они должны контролировать обстановку, в том числе на улицах: "Им до всего должно быть дело - до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем".

На совещании речь шла и об организации совместного патрулирования военнослужащих и сотрудников МВД с целью поддержания порядка на улицах населенных пунктов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности президент коснулся темы выполнения Директивы №1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В прокат Бреста и области выходит новый фильм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика