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Житель Гродненской области подделывал вин-номера авто, чтобы уйти от таможенных платежей
Житель Гродненской области ввозил в республику автомобили с поддельными вин-номерами, сообщил ГТК Беларуси.
Гродненские таможенники установили шесть фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза Volkswagen, Citroen и Peugeot.
За пределами ЕАЭС житель гродненщины вваривал на автомобили идентификационные номера, за которые уже была уплачена таможенная пошлина, а потом ввозил машины в Беларусь для передачи третьим лицам без растаможивания. Сумма неуплаченных платежей составила более 49 тыс. рублей.
Гродненская региональная таможня возбудила в отношении гражданина уголовное дело по ч. 1 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.
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За пределами ЕАЭС житель гродненщины вваривал на автомобили идентификационные номера, за которые уже была уплачена таможенная пошлина.
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