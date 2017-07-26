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Житель Гродненской области подделывал вин-номера авто, чтобы уйти от таможенных платежей

27.07.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
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Житель Гродненской области ввозил в республику автомобили с поддельными вин-номерами, сообщил ГТК Беларуси.

Гродненские таможенники установили шесть фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза Volkswagen, Citroen и Peugeot.

За пределами ЕАЭС житель гродненщины вваривал на автомобили идентификационные номера, за которые уже была уплачена таможенная пошлина, а потом ввозил машины в Беларусь для передачи третьим лицам без растаможивания. Сумма неуплаченных платежей составила более 49 тыс. рублей.

Гродненская региональная таможня возбудила в отношении гражданина уголовное дело по ч. 1 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

 
 
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За пределами ЕАЭС житель гродненщины вваривал на автомобили идентификационные номера, за которые уже была уплачена таможенная пошлина.

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