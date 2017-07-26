В гомельском центральном парке будут проводить мастер-классы по гончарному делу

До конца лета на территории центральной части гомельского парка, в районе сувенирного киоска, четыре раза в неделю будет проходить мастер-класс по гончарному делу.



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При условии хорошей погоды мастер-классы будут проводить с 12.00 до 16.00 по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Своими умениями с желающими поделится известный мастер-керамист Павел Гвоздев. Гомельчане смогут подержать в руках «живую глину», поработать на гончарном круге, изготовить собственными руками сувенир и унести его с собой на память о посещении дворцово-паркового ансамбля.

Стоимость участия в мастер-классе — 5 рублей.