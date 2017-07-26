ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гомельском центральном парке будут проводить мастер-классы по гончарному делу

27.07.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

До конца лета на территории центральной части гомельского парка, в районе сувенирного киоска, четыре раза в неделю будет проходить мастер-класс по гончарному делу.


Фото носит иллюстративный характер

При условии хорошей погоды мастер-классы будут проводить с 12.00 до 16.00 по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Своими умениями с желающими поделится известный мастер-керамист Павел Гвоздев. Гомельчане смогут подержать в руках «живую глину», поработать на гончарном круге, изготовить собственными руками сувенир и унести его с собой на память о посещении дворцово-паркового ансамбля.

Стоимость участия в мастер-классе — 5 рублей.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При условии хорошей погоды мастер-классы будут проводить с 12.00 до 16.00 по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ночное столкновение скорой и мотоцикла в Минске: кадры с места ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика