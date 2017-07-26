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ГПК: сбой в литовском ПП "Мядининкай" устранен, но очередь пока есть

27.07.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Информация о сбое программного обеспечения по таможенному оформлению в пункте пропуска "Мядининкай", с белорусской стороны это "Каменный лог", поступила от литовских коллег утром 27 июля, сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"В связи с этим литовская таможня оформляла грузовые и легковые транспортные средства в ручном режиме. Соответственно, пропускная способность пункта пропуска была существенно снижена", — сказал Бычковский.

ГПК: сбой в литовском ПП "Мядининкай" устранен, но очередь пока есть
© Sputnik / Виктор Толочко
Очевидцы: стоим в "Каменном Логе" уже больше двух часов

Кроме того, с белорусской стороны на территории пункта пропуска "Каменный лог" проводятся дорожные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Это также некоторым образом может сказываться на пропускной способности данного пункта пропуска, отметил собеседник. 

"Вместе с тем, по состоянию на 15 часов программный сбой на литовской стороне был устранен. Пункт пропуска по мере возможности восстанавливает свою пропускную способность. Однако накопившаяся очередь потребует некоторого времени, для того, чтобы транспортные средства прошли оформление", — сообщил Бычковский.

По имеющейся у ГПК информации, в настоящее время в районе "Каменного лога" перед пунктом пропуска выезда из Беларуси ожидают около 230-ти грузовых транспортных средств и около 40-ка легковых автомобилей.

В ГПК обратили внимание граждан и грузоперевозчиков на то, что есть ряд других международных пунктов пропуска, в том числе, и вблизи Каменного лога, которыми можно воспользоваться для пересечения границы.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Сбой программного обеспечения в литовском пункте пропуска "Мядининкай", сопредельном с белорусским "Каменным Логом", удалось устранить, однако накопившаяся...

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