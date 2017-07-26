Президенту Молдовы не позволили провести референдум о расширении полномочий по белорусскому образцу

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Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным указ президента республики Игоря Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума по вопросам расширения полномочий президента и досрочным выборам в парламент.

Додон планировал вынести на референдум четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах. Позже молдавские либералы опротестовали это решение в Конституционном суде, сообщает РИА Новост и.

"Сформулированные вопросы в декрете президента превышают полномочия главы республики и не могут быть вынесены на референдум, инициированный главой республики… Исходя из этого, КС постановляет удовлетворить запрос депутатов от Либеральной партии и объявляет неконституционным декрет президента о проведении республиканского консультативного референдума", — сказал председатель судебного органа Тудор Панцыру.

Додон заявлял, что власти останутся в проигрыше вне зависимости от решения суда. По его словам, если КС признает неконституционным декрет президента, то он подпишет новый указ о проведении консультативного плебисцита.

Ранее, во время своего визита в Минск, Додон заявил, что Молдове нужна такая же президентская система и жесткая вертикаль власти, как в Беларуси.