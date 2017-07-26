Оптимизация численности силовых структур будет окончена в этом году

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Далее, пояснил президент, эта работа будет продолжаться, но уже на уровне ведомств.

Александр Лукашенко назвал принципиальным вопрос оптимизации силовых структур. "Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году", - сказал президент на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности 27 июля.

По окончании года вопрос оптимизации не будет снят с повестки дня, но будет решаться не на республиканском, а на ведомственном уровне. "Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас", - пояснил Лукашенко.