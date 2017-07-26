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Видеофакт: на Свислочи военнослужащие устанавливают понтоны

27.07.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В первой половине дня возле пешеходного моста через Свислочь, что напротив улицы Мельникайте, инженерные войска начали разворачивать понтон и спускать на воду армейские катера.

Действия военных вызвали интерес у горожан — люди собрались у моста посмотреть на то, что сложно увидеть каждый день. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны.

По словам военнослужащих, понтоны затем отбуксируют к Острову слез, возле которого пройдут показательные выступления десантников в рамках дня ВДВ, который традиционно отмечается в Беларуси 2 августа.

 
 
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Военнослужащие устанавливают декорации для показательных выступлений десантников в рамках дня ВДВ. Смотрите на видео, как военные инженеры устанавливали понтоны...

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