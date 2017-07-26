Видеофакт: на Свислочи военнослужащие устанавливают понтоны

В первой половине дня возле пешеходного моста через Свислочь, что напротив улицы Мельникайте, инженерные войска начали разворачивать понтон и спускать на воду армейские катера.

Действия военных вызвали интерес у горожан — люди собрались у моста посмотреть на то, что сложно увидеть каждый день. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны.

По словам военнослужащих, понтоны затем отбуксируют к Острову слез, возле которого пройдут показательные выступления десантников в рамках дня ВДВ, который традиционно отмечается в Беларуси 2 августа.