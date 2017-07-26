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Юбилей Ирины Лепарской: радуют и поздравления, и успехи воспитанниц

27.07.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С именем заслуженного деятеля физической культуры Беларуси, заслуженного тренера Беларуси Ирины Лепарской связаны все громкие успехи белорусских спортсменок в самом грациозном виде спорта.

Воспитанницы Ирины Юрьевны Марина Лобач, Юлия Раскина, Инна Жукова, Любовь Черкашина, Мелитина Станюта и другие именитые гимнастки неоднократно завоевывали престижные награды на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира и других соревнованиях.

Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев поздравил легендарного тренера с юбилеем и поинтересовался ее настроением в праздничный день.

"Настроение отличное, все замечательно, готовимся к вечеру, уже оттренировались, дети уже поздравили, сегодня вечером взрослые будут поздравлять", — сказала Лепарская.

Собеседница Sputnik также отметила, что ее радуют не только поздравления близких и друзей с юбилеем, но и успехи воспитанниц — как взрослых, так и юниорок, в том числе и на Всемирных играх во Вроцлаве.  

Беседу с главным тренером белорусской сборной по художественной гимнастике Ириной Лепарской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Главный тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Юрьевна Лепарская празднует юбилей.

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