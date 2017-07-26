В Беларуси из-за лихачей произошло почти 200 ДТП с пострадавшими за полгода

Почти 200 ДТП с пострадавшими произошло в Беларуси за полгода из-за превышения скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

ГАИ отмечает, что каждое шестое происшествие по вине водителей происходит из-за нарушения скорости. Только за первое полугодие нынешнего года превышение скорости стало причиной 195 ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

С 28 по 31 июля ГАИ проведет мероприятия по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий. По всей стране инспекторы уделят повышенное внимание пресечению превышений скорости и нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, соблюдению правил обгона.

Также 28−30 июля будет отработана трасса Р-58 Минск-Калачи-Мядель. При этом ГАИ использует гласный, негласный и смешанный контроль выполнения участниками дорожного движения требований правил.

Будет усилена и профилактическая работа. Так, 28 июля по всей стране пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Жизнь важнее скорости!». Он будет посвящен профилактике ДТП по причине нарушения скоростных режимов движения.