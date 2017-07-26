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Какие премии получат руководители и работники организаций, которые попали на главную Доску почета
Облисполкомам и Мингорисполкому выделили из госбюджета 130 тысяч рублей на премии руководству и работникам организаций, которые
Напомним, на главную доску Почета попали победители соревнования за достижение в 2016 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов.
В постановлении Совмина рекомендуется руководителям местных исполнительных и распорядительных органов выплатить премию до 10% от выделенной суммы, руководителям организаций — до 20%, а работникам исполкомов и организаций — «в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда», н оне больше 10%.
К примеру, компания «Белвест» и ЦУМ получили по 3100 рублей, Витебский завод тракторных запасных частей и Глубокский молочноконсервный комбинат, Мозырский опытный лесхоз, «Гроднопромстрой», Минскводоканал — по 1550 рублей.
Помимо предприятий деньги получили учреждения здравоохранения и образования, облисполкомы, райисполкомы.
«Предложить руководителям организаций, филиалов, занесенных на Республиканскую доску Почета, премировать за счет прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также в бюджеты государственных внебюджетных фондов, работников в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда, способствовавших победе в соревновании за достижение в 2016 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов», — говорится в постановлении.
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Облисполкомам и Мингорисполкому выделили из госбюджета 130 тысяч рублей на премии руководству и работникам организаций, которые попали на главную в стране доску...
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