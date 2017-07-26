Какие премии получат руководители и работники организаций, которые попали на главную Доску почета

Облисполкомам и Мингорисполкому выделили из госбюджета 130 тысяч рублей на премии руководству и работникам организаций, которые попали на главную в стране доску Почета. Денежное поощрение также предусмотрено и для руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 554 от 26 июля «О поощрении победителей соревнования за 2016 год, занесенных на Республиканскую доску Почета».



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Напомним, на главную доску Почета попали победители соревнования за достижение в 2016 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов.

В постановлении Совмина рекомендуется руководителям местных исполнительных и распорядительных органов выплатить премию до 10% от выделенной суммы, руководителям организаций — до 20%, а работникам исполкомов и организаций — «в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда», н оне больше 10%.

К примеру, компания «Белвест» и ЦУМ получили по 3100 рублей, Витебский завод тракторных запасных частей и Глубокский молочноконсервный комбинат, Мозырский опытный лесхоз, «Гроднопромстрой», Минскводоканал — по 1550 рублей.

Помимо предприятий деньги получили учреждения здравоохранения и образования, облисполкомы, райисполкомы.

«Предложить руководителям организаций, филиалов, занесенных на Республиканскую доску Почета, премировать за счет прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также в бюджеты государственных внебюджетных фондов, работников в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда, способствовавших победе в соревновании за достижение в 2016 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов», — говорится в постановлении.

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