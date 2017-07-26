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Под Слонимом в ДТП с легковушкой пострадал водитель мопеда

27.07.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Под Слонимом в столкновении с легковушкой пострадал 18-летний водитель мопеда. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Женщина на «Тойоте» выполняла левый поворот, однако в безопасности маневра не убедилась. «Произошло столкновение с двигавшимся навстречу мопедом под управлением 18-летнего парня. Серьезных травм в аварии помогло избежать то обстоятельство, что водитель находился в защитном шлеме. Вместе с тем молодому человеку понадобилась медицинская помощь: у него диагностировали перелом ноги», — отметили в ГАИ региона.

 
 
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Под Слонимом 18-летний водиьель мопеда столкнулся с поворачивающим налево встречным автомобилем.

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