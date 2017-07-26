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Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что примет участие в выборах президента Украины и намерена провести в парламент представителей собственной партии. Партию она зарегистрировала неделю назад.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Савченко заявила о своих президентских амбициях Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что примет участие в выборах президента Украины и намерена провести в парламент представителей собственной...

Народный депутат Надежда Савченко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Об этом она рассказала в интервью изданию «Главком», пишетРанее, 19 июля, Савченко зарегистрировала в Министерстве юстиции Украины свою партию — «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Тогда она подчеркнула, что партия не является специально созданной «под нее» политической силой, а «ставит целью изменить политическую систему Украины конституционным путем».Президентские и парламентские выборы состоятся на Украине в 2019 году.По мнению директора украинского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, у Савченко как кандидата на пост президента Украины «шансов почти нет».«Вряд ли кто-то будет консолидироваться вокруг такого кандидата. Она — одиночка. Проект «Савченко» продолжается, какие-то ресурсы у нее, наверное, есть. Но ее перспективы почти нулевые. Скорее [стоит задача] поработать на парламентские выборы, получить какие-то проценты, чтобы потом конвертировать их в какое-то парламентское представительство. Это еще можно», — сказал РБК Карасев.Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что участие Савченко в президентских выборах на Украине — это «участие спойлера». «В чьих интересах — пока совершенно непонятно. Вероятно, ее поддержат какие-то олигархи, политики. Ситуативно ее союзниками могут быть кто угодно — от Рината Ахметова до Игоря Коломойского и, соответственно, связанных с ними сил. Все зависит от их интересов, она в данном случае является только инструментом. Кто воспользуется этим инструментом, пока говорить преждевременно», — заявил РБК Бондаренко.О своей готовности стать президентом Украины Савченко уже заявляла в феврале 2017 года во время ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина». Тогда она сказала, что желания быть президентом у нее нет, однако отметила, что может им стать, «если нужно».«Это тяжело, это большая ответственность», — сказала тогда она и добавила, что в будущем видит себя «счастливым украинцем».Действующего президента Украины Петра Порошенко она называл «врагом народа». В интервью изданию «Новое время» она сообщила, что «мой враг тот», кто «враг моему народу», кто «делает хуже жить каждому человеку». Савченко тогда добавила, что намерена «бороться с врагом» любыми законными способами, в том числе политическими.