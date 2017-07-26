Forbes поставил Александра Овечкина во главу рейтинга российских знаменитостей

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Нападающий Washington Capitals заработал за год 14 млн долларов и обошел в традиционном рейтинге звезд спорта и шоу-бизнеса.

Хоккеист Александр Овечкин возглавил в 2017 году рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forb es. Доход спортсмена по итогам года составил 14 млн долларов. Он обошел в рейтинге знаменитостей популярных российских эстрадных исполнителей — Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати, которые заняли места со второго по четвертое соответственно. Пятое место занял певец — Дима Билан, который поднялся на восемь позиций по сравнению с прошлым годом.

Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в 7 раз — с 21,9 млн до 3 млн долларов. Она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года, но, несмотря на это сохранила отношения с большинством своих спонсоров.

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.