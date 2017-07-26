|
Forbes поставил Александра Овечкина во главу рейтинга российских знаменитостей
27.07.2017 09:21 — Разное | Ежедневник
фото: forbes.ru
Нападающий Washington Capitals заработал за год 14 млн долларов и обошел в традиционном рейтинге звезд спорта и шоу-бизнеса.
Хоккеист Александр Овечкин возглавил в 2017 году рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии
Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в 7 раз — с 21,9 млн до 3 млн долларов. Она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года, но, несмотря на это сохранила отношения с большинством своих спонсоров.
Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Washington Capitals заработал за год 14 млн долларов и обошел в традиционном рейтинге звезд спорта и шоу-бизнеса.
|
Архив (Разное)
Комментарии