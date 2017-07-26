ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes поставил Александра Овечкина во главу рейтинга российских знаменитостей

27.07.2017 09:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Forbes поставил Александра Овечкина во главу рейтинга российских знаменитостей

фото: forbes.ru

Нападающий Washington Capitals заработал за год 14 млн долларов и обошел в традиционном рейтинге звезд спорта и шоу-бизнеса.

Хоккеист Александр Овечкин  возглавил в 2017 году рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes. Доход спортсмена по итогам года составил 14 млн долларов. Он обошел в рейтинге знаменитостей популярных российских эстрадных исполнителей — Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати, которые заняли места со второго по четвертое соответственно. Пятое место занял певец — Дима Билан, который поднялся на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. 

Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в 7 раз — с 21,9 млн до 3 млн долларов. Она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года, но, несмотря на это сохранила отношения с большинством своих спонсоров.

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Washington Capitals заработал за год 14 млн долларов и обошел в традиционном рейтинге звезд спорта и шоу-бизнеса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"В Беларуси Филипп Киркоров не смог бы стать отцом": правда о белорусском суррогатном материнстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика