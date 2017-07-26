Марафон и open-air под Минском: как провести следующие выходные

Пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволит проверить себя на одной из двух дистанций — 70 км или 30 км. Участвовать в нем смогут не только спортсмены, но и новички, желающие попробовать свои силы.

"Сейчас даже обычная прогулка воспринимается как спортивная ходьба, мы стараемся уйти от такого восприятия жизни", — рассказала специалист по связям с общественностью СОО "Возрождение" Татьяна Мартынова.

Одновременно пройдет спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей". Можно будет не только послушать музыку, но и заняться спортом всей семьей. Во время open-air ни за что не придется платить, все развлечения будут бесплатны.

Что можно будет увидеть и сделать во время фестиваля, смотрите на видео Sputnik.