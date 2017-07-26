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Марафон и open-air под Минском: как провести следующие выходные
27.07.2017 16:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволит проверить себя на одной из двух дистанций — 70 км или 30 км. Участвовать в нем смогут не только спортсмены, но и новички, желающие попробовать свои силы.
"Сейчас даже обычная прогулка воспринимается как спортивная ходьба, мы стараемся уйти от такого восприятия жизни", — рассказала специалист по связям с общественностью СОО "Возрождение" Татьяна Мартынова.
Одновременно пройдет спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей". Можно будет не только послушать музыку, но и заняться спортом всей семьей. Во время open-air ни за что не придется платить, все развлечения будут бесплатны.
Что можно будет увидеть и сделать во время фестиваля, смотрите на видео Sputnik.
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Марафон "Тропа мужества" и спортивно–развлекательный фестиваль open-air "Поляна друзей" пройдут 4-6 августа под Минском, рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik...
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