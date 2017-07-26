Как молодые и горячие организовывают бизнес по сборке белорусских электросамокатов

Три недели назад AUTO.TUT.BY протестировал электрический самокат . Мы решили, что он может стать новым видом экологичного городского транспорта. Компания «Лаборатория № 7», которая занимается поставками электросамокатов, готовится освоить их производство в Беларуси. Основатель компании Юрий Поздняков рассказал, каким будет белорусский электросамокат.

Каким будет белорусский электросамокат?





Существует много модификаций тяжелого электросамоката — с жесткой рамой или с амортизаторами, с длинной и короткой колесной базой, со встроенной или съемной батареей.

— Перед тем, как определиться с окончательными характеристиками, мы с коллегами опробовали все варианты электросамокатов — ездили по городу, тестировали, отмечали достоинства и недостатки. И только потом определили для себя, в какую сторону двигаться, — рассказывает Юрий.





Съемная батарея — 50% успеха модели. Мы уже убедились сами во время длительного теста, что это очень удобное с точки зрения эксплуатации решение. Так что будет использоваться именно этот вариант, но в процессе производства место крепления батареи поменяют. Покупатель может заказать аккумулятор большей емкости для увеличения пробега, хотя, как признается Юрий, стоить это будет недешево. Условные 50 км дополнительного пробега обойдутся примерно в 600 рублей.

Подвеска будет с амортизаторами. Это не сильно увеличивает цену, зато делает езду более комфортной. Сиденье планируется устанавливать сплошное, по типу мотоциклетного, для более удобной посадки.

Защита от угона — важная опция для электросамоката. На транспортное средство будет установлен запирающий замок на колесо, сигнализация и скрытый GPS-трекер. Съемная батарея тоже снижает риск угона.





— В перспективе создадим полноприводную модификацию, с внедорожной резиной, которая подходит в том числе и для всесезонного использования. Предложим широкие возможности «кастомизации»: окраска, сиденья, ручки, фары — все можно заказать и установить по своему вкусу. Даже установить более мощный двигатель, — говорит Юрий.

Проблемы локализации





На нынешнем этапе электросамокаты собираются из «машино-комплектов», но работа по локализации производства идет полным ходом.

— Белорусская сборка позволит снизить цену электросамоката. Планируем, что она приблизится к стоимости хорошего велосипеда, то есть около 1400 рублей. Для сравнения — самый дешевый привозной самокат стоит от 1600 рублей. Многое зависит от производителей компонентов. Смогут они снизить цену — получится и у нас. Более того, мы хотим предлагать модели, разработанные уже самостоятельно, — рассказывает Юрий.

Конструкция электросамоката с виду проста: рама, батарея, мотор-колесо. Казалось бы, никаких проблем нет, чтобы заняться производством. Но определенные трудности возникают.





— Первым делом сняли все размеры с рамы и начали поиск тех, кто может заняться ее производством, пока небольшими тиражами. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, определяемся с ценой. Аккумуляторы тоже будем собирать здесь, но сами ячейки — китайские. Полноценное производство батарей — слишком дорого, и вряд ли появится у нас в будущем. А вот собранные в Беларуси аккумуляторы уже позволят снизить цену этого элемента на 10%, — замечает Юрий.

Для покупателей это тоже выгодно. Причем дело не столько в цене, сколько в гарантии. Любые проблемы белорусский производитель решит на месте. Дефектную батарею не придется отправлять обратно в Китай.





— Конечно, не все элементы электросамоката есть смысл локализовывать. Тот же контроллер или электроника в Китае стоят запредельно дешево, их будем закупать там. Светотехника тоже стоит копейки, можно подобрать более симпатичные варианты, чем те, что сейчас ставит производитель. Правда, для этого придется изменить форму заднего крыла. Но это не проблема, — признается Юрий.

Один из самых сложных и дорогостоящих элементов электросамоката — мотор-колесо — тоже решили производить в Беларуси. Но «решить» — это еще не «произвести». Однако удалось найти завод, который взялся за это непростое дело.

«Получили поддержку «Мотовелозавода» и «Оптрон»

Энтузиазм Юрия Позднякова поддержал директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько и организовал встречу с представителями приборостроительного завода «Оптрон». Это предприятие имеет опыт производства мотор-колес для инвалидных колясок, а их электровелосипед проезжал на параде еще в 90-х годах. Но в те времена тема электрического транспорта не развивалась. Сейчас ситуация поменялась, и «Оптрон» готов включиться в гонку, тем более, имеются и опыт, и специалисты, и оборудование.

— Стоять в стороне от происходящих событий нам нельзя. Сейчас мы собираем, по сути китайские велосипеды, в этом ничего сложного нет. Но это не тот путь движения. Это сохранение брендов «Минск» и «Аист». Если мы на этом остановимся, нас через несколько лет может не стать. Нужно иметь цель, к которой двигаться. А эта цель с учетом сегодняшних трендов — электрические транспортные средства, — сказал Николай Ладутько.



Мотор-колесо для инвалидной коляски

На встрече «Оптрон», «Мотовело» и «Лаборатория № 7» подписали трехсторонний договор о сотрудничестве. Задача перед «Оптроном» стоит сложная. Нужно не просто скопировать готовое решение, но улучшить его характеристики. И при этом остаться в рамках привлекательной цены.

— Мы не рассчитываем на быстрое решения задачи. В любом случае какие-то первые результаты будем ждать уже к следующему сезону. — признается Юрий.

Будем заинтересовывать своими самокатами милицию для партрулирования улиц

Велозавод — структура серьезная, большая. Прежде чем что-то взять в производство, это должно быть апробировано, проверено. Поэтому бросаться с головой в новое предприятие завод не может, но оказывает в проекте организационную поддержку.

— Мы берем на себя функцию рисков. Привозим, пробуем, разбираемся, продаем, изучаем потенциальную аудиторию. И когда рынком и сбытом перспективность доказана, в производственные процессы вступает завод. «Мотовелозавод» давно интересуется электротранспортом, в первую очередь, электровелосипедов. Мы показали немного иное направление, в котором можно было бы работать. Электросамокаты популярны в Европе, в Москве тоже набирает обороты интерес к этим двухколесным машинам. — рассказывает Юрий.





В компании скромно оценивают сегмент частных владельцев. По приблизитальным оценкам в Беларуси продается в год примерно 15−20 тысяч велосипедов. Если 1% рынка будет принадлежать электросамокатам, то это уже достижение.

— Мы больше оирентируемся на коммерческие предприятия. Хотим представить версию для МВД, для патрулирования улиц или парков. Пару наших самокатов мы уже передали охране «Мотовелозавода». Территория здесь огромная, 23 гектара. Обходить пешком — полчаса минимум потребуется, а на электросамокате — 10 минут. Да и в случае чего убежать будет нелегко. Охрана довольна, — признается Юрий.

Потенциала внутреннего рынка недостаточно, чтобы собственное производство заработало на полную мощность. В перспективе проект, конечно, нацелен на внешние рынки, в первую очередь, российский. В дальнейшем возможен выход и на Европу. Основные этапы производства запланированы на следующий год.