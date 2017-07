iPhone без Touch ID: что белорусам продают под видом сверхдешевых смартфонов Apple

При покупке дорогого смартфона всегда хочется сэкономить. Некоторые белорусские интернет-магазины предлагают «официально восстановленные» iPhone 6 без сканера отпечатков пальцев Touch ID со стоимостью почти в два раза меньше среднерыночной. Мы попробовали разобраться, что это за гаджеты.

Touch ID — сканер отпечатков пальцев, разработанный корпорацией Apple. Сейчас его установливают во все iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, а также планшетах iPad Air 2, линейке iPad Pro, iPad mini 3 и iPad mini 4.