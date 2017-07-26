iPhone без Touch ID: что белорусам продают под видом сверхдешевых смартфонов Apple

При покупке дорогого смартфона всегда хочется сэкономить. Некоторые белорусские интернет-магазины предлагают «официально восстановленные» iPhone 6 без сканера отпечатков пальцев Touch ID со стоимостью почти в два раза меньше среднерыночной. Мы попробовали разобраться, что это за гаджеты.





Touch ID — сканер отпечатков пальцев, разработанный корпорацией Apple. Сейчас его установливают во все iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, а также планшетах iPad Air 2, линейке iPad Pro, iPad mini 3 и iPad mini 4.

«Восстановлен на дочернем предприятии Apple»

К примеру, в одном из минских интернет-магазинов предлагают iPhone 6 без Touch ID за 520 рублей. При этом рыночная цена такого смартфона с 16 Гб встроенной памяти — от 804 рублей.





При звонке нам объяснили, что это полностью оригинальное устройство компании Apple. В нем просто «выключен датчик отпечатков», поэтому стоимость аппарата удалось значительно снизить. При покупке продавец дает собственную годовую гарантию в одном из минских сервисных центров.

В еще одном интернет-магазине смартфон предлагают чуть дороже — за 530 рублей.





На вопрос об оригинальности устройства нам ответили, что смартфон прошел процесс заводского восстановления на одном из «дочерних предприятий» Apple (на сайте об этом, похоже, решили не писать).

По словам продавца, кроме неработающего сканера отпечатков других отличий от оригинального iPhone 6 у гаджета нет. Гарантия также предоставляется в одном из минских сервисных центров.

В третьем онлайн-магазине смартфоны Apple тоже стоят недорого — всего 580 рублей за iPhone 6 без Touch ID.





В самом магазине заверили, что гаджет прошел восстановление на официальном заводе Apple (на сайте это тоже указано ). Как и в предыдущих случаях, гарантию предлагают на один год в частном сервисном центре.

Что за восстановленные смартфоны?

Компания Apple действительно выпускает восстановленные iPhone. Это аппараты, бывшие в употреблении, которые владельцы вернули из-за неисправности в работе или по программе обмена на более новое устройство (trade-in).

Такие гаджеты отправляются на заводы партнеров Apple, где в случае необходимости в аппаратах меняют все неисправные детали, затем ставят новый дисплей, батарею и корпус.

После этого смартфоны проходят заводские тесты, получают новые серийные номера и затем упаковывается. В комплекте с ним идут новые наушники и зарядное устройство. В таких устройствах не должно быть никаких неполадок. На упаковке должна быть отметка REF или RFB.





Куда делся Touch ID?

Сама Apple продает восстановленные iPhone только с Touch ID. Представитель i-Store – первого и единственного в Беларуси магазина Apple со статусом Premium Reseller – подтвердил, что в официальной продаже на территории нашей страны находятся только те смартфоны, которые восстановили на заводах Apple. Они оснащены работающими сканерами отпечатков пальцев.

Куда же исчез Touch ID у белорусских продавцов? Дело в том, что сканер отпечатков пальца напрямую связан с процессором смартфона. Каждый отдельный сканер Touch ID привязан к конкретному процессору.

При перестановке датчика от одного iPhone на другой сканер потеряет свою работоспособность. «Сломать» такую связку можно только на заводах Apple, где проходит производство официально восстановленных iPhone.

Скорее всего, восстановленные «на дочерних предприятиях» iPhone 6 без сканера отпечатков Touch ID к таким устройствам никакого отношения не имеют. Возможно, их создают на «серых» производствах.





Стоит ли покупать такие смартфоны?

На наш взгляд, смартфон без Touch ID должен, как минимум, вызвать подозрения. Подобный «трансформер» может быть собран из разных (не обязательно оригинальных) комплектующих и дать сбой раньше срока.

Кроме того, с таким iPhone у вас не получится использовать некоторые сервисы Apple, завязанные на отпечатке пальца (например, Apple Pay ).

Как обезопасить себя при покупке iPhone? 1. Старайтесь покупать смартфоны у официальных продавцов техники Apple (салоны операторов, крупные сети, вроде «Связного» или «Евросети»). 2. Проверьте, чтобы на упаковке не было повреждений. 3. Серийный номер и IMEI должны совпадать везде: на коробке, на аппарате и в настройках смартфона. 4. Если аппарат восстановленный, на коробке обязательно должна быть отметка об этом — буквы RFB. Эти смартфоны также имеют официальную гарантию Apple, но стоят дешевле. 5. Введите серийный номер вашего смартфона на специальной странице сайта Apple. Если устройство оригинальное, система распознает его модель и выведет информацию о состоянии гарантии. Важно, чтобы в поле «Valid Purchase Date» («Действительная дата покупки») стояла галочка — это подтверждает, что аппарат оригинальный и приобретен в компании Apple. У всех оригинальных iPhone — и новых, и восстановленных — есть право на техническую поддержку и ремонт на протяжении года после активации.

Посмотрите, сколько сегодня в Беларуси стоят оригинальные смартфоны компании Apple.