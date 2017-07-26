Капремонт: самые проблемные дома - кирпичные

Специалисты районных служб обратились в редакцию « Минского курьера » с просьбой еще раз через СМИ объяснить основные принципы капитального ремонта. Газета напомнила: ремонт — это восстановление технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации зданий. Утепление, шумоизоляция, замена, лестниц, перекрытий — это уже модернизация. Модернизация в городе не проводится.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утеплнение — по показаниям, чаще утепляют кирпичные дома

Сергей Жаховский, главный инженер КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска», поясняет:

— Больше всего просьб — об утеплении. Но повсеместного утепления уже нет. Оно выполняется только в тех квартирах, где подтвержден факт промерзания стен. Специальные замеры температуры стен в квартире проводятся зимой при помощи тепловизоров. В остальных случаях идет ремонт фасадов, то есть устранение продуваемос­ти стен, их промерзания, сырости. Чаще нуждаются в утеп­лении кирпичные дома: из-за того что кладочный раствор с годами разрушается, образуются щели. Штукатурить иногда невозможно из-за неровности стен, слишком толстый требуется слой, что и дорого, и некрасиво. Потому кладут минимальный слой утеплителя.

— Очевидно, второе место в обращениях занимают сетования на долгое ожидание ремонтной очереди…

— Сейчас на ремонте 35 жилых домов. Программу, разработанную «Белжилпроектом» на 2005−2010 годы, мы вынуждены были растянуть до 2020-го, хотя стараемся наращивать объемы, чтобы быстрее ее завершить. Но дополнительно в программу попадают дома, которые требуют безотлагательного ремонта. Чаще это малоэтажки, такие как № 103, 109 на проспекте Независимости или на улицах Ботанической, Академической…

— Что сдерживало выполнение программы в срок?

— Проекты разрабатывают медленно. Подготовка к самому ремонту занимает много времени, ну и финансирование иногда сдерживает. Плюс деньги уходили на подпрограммы — утепление домов в жилом районе Восток, ремонт военного городка.

— Еще один повод для обращений угадать нетрудно. Люди помнят, что до 2013 года установка оконных стеклопакетов при капитальном ремонте была бесплатной. Наверное, есть вопросы, куда уходят деньги, собираемые на капремонт?

— Отчисления на капремонт начались только в 1999 году, и средств накопилось немного. Этой суммы не всегда хватает даже на проект. Капремонты финансируются из бюджета города.

Должен сказать, что панельные дома идут в ремонт в неплохом состоянии, за исключением балконов. Хуже сохранились кирпичные и блочные здания. Кирпичные страдают от трещин. В панельных домах мы ремонтируем стыки, красим фасады и утепляем торцы. Торцевые квартиры холоднее. Если просто повысить температуру отопления здания, то срединные квартиры жалуются на перегрев.

Еще высказывают недовольство платным ремонтом подъездов. Но, во-первых, жилье приватизировано, значит, и подъезд имеет хозяев. А во-вторых, за счет бюджета проводится львиная доля ремонта: все наружные работы, крыши, замена оборудования и трубопроводов теплопункта, магистралей теплового снабжения дома, прочистка вентиляционных каналов, замена стояков водоснабжения, газоснабжения, замена электрооборудования на лестничных клетках, наружное освещение, молние­защита, отмостка, всё оборудование подвалов и много еще чего. Так что на стеклопакеты и подъезд придется копить владельцам квартир.

И вообще, пора себя чувствовать хозяевами жилья. Не секрет, что в последние годы получила распространение плесень. Играют роль стеклопакеты, металлические двери, придвинутая близко к стене мебель. Все это исправимо, стоит только не забывать о микропроветривании, уменьшить количество растений в квартире, отодвинуть мебель, не вешать ковры на наружные стены. Короче говоря, быть хозяевами своей собственности и беречь ее.