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HTC представила полностью автономный шлем виртуальной реальности

27.07.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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Компания HTC анонсировала полностью автономный шлем виртуальной реальности Viva Standalone. Гаджет не требует подключения к компьютеру, проводов или установки сторонних сенсоров.

По заверению представителей компании, шлем портативный, легкий и просто в использовании. Он базируется на топовом мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 835.


Фото: engadget

Более подробной технической информации пока не разглашается. Сообщается, что будущие обладатели шлема получат доступ к онлайн-платформе VR-контента Viveport.

В продажу в Китае гаджет должен поступить до конца года. О сроках появления на международном рынке пока не сообщается.

Смотрите, какие еще VR-шлемы сегодня продаются в Беларуси.

 

 
 
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Продажи в Китае должны начаться до конца года.

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