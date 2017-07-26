HTC представила полностью автономный шлем виртуальной реальности

Компания HTC анонсировала полностью автономный шлем виртуальной реальности Viva Standalone. Гаджет не требует подключения к компьютеру, проводов или установки сторонних сенсоров.

По заверению представителей компании, шлем портативный, легкий и просто в использовании. Он базируется на топовом мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 835.



Фото: engadget

Более подробной технической информации пока не разглашается. Сообщается, что будущие обладатели шлема получат доступ к онлайн-платформе VR-контента Viveport.

В продажу в Китае гаджет должен поступить до конца года. О сроках появления на международном рынке пока не сообщается.

Смотрите, какие еще VR-шлемы сегодня продаются в Беларуси.