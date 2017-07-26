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HTC представила полностью автономный шлем виртуальной реальности
Компания HTC
По заверению представителей компании, шлем портативный, легкий и просто в использовании. Он базируется на топовом мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 835.
Более подробной технической информации пока не разглашается. Сообщается, что будущие обладатели шлема получат доступ к онлайн-платформе VR-контента Viveport.
В продажу в Китае гаджет должен поступить до конца года. О сроках появления на международном рынке пока не сообщается.
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Продажи в Китае должны начаться до конца года.
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