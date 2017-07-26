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Скончался чемпион СССР по футболу и 8-кратный чемпион мира по хоккею с мячом

27.07.2017 17:33 — Разное | Tut.by  
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Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо».


Валерий Маслов. Фото с сайта fcdynamo.ru

— 27 июля на 78-м году жизни после болезни скончался легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов. Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца, — говорится в сообщении.

В составе «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского «Динамо» — десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом».

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии «Динамо» имени Л.И. Яшина.

 
 
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Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве.

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