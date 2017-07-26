Милиция Заводского района столицы ищет владельцев регистрационных знаков от авто

Милиция Заводского района просит отозваться владельцев утерянных регистрационных знаков на автомобили.





В результате прошедшего в Минске ливня с многих автомобилей уплыли регистрационные знаки. В оперативно-дежурной службе Заводского РУВД Минска в настоящее время находятся номера, чьи владельцы до сих пор не найдены.

В РУВД просят внимательно присмотреться к номерам на фото: если вы нашли свой знак, звоните по телефонам: (017) 340-02-02 и (029) 356-02-10.