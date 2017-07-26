ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция Заводского района столицы ищет владельцев регистрационных знаков от авто

27.07.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция Заводского района просит отозваться владельцев утерянных регистрационных знаков на автомобили.


В результате прошедшего в Минске ливня с многих автомобилей уплыли регистрационные знаки. В оперативно-дежурной службе Заводского РУВД Минска в настоящее время находятся номера, чьи владельцы до сих пор не найдены.

В РУВД просят внимательно присмотреться к номерам на фото: если вы нашли свой знак, звоните по телефонам: (017) 340-02-02 и (029) 356-02-10.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате прошедшего в Минске ливня с многих автомобилей уплыли регистрационные знаки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Савченко заявила о своих президентских амбициях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика