Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

Основатель и глава Amazon Джефф Безос обошел Билла Гейтса в рейтингах миллиардеров по версии Bloomberg и Forbes и стал самым богатым человеком в мире. Об этом пишет издание vc.ru .



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27 июля акции Amazon выросли на 1,8% до отметки 1 071,31 долларов, что позволило Безосу превзойти Гейтса. Если к концу дня акции ритейлера вырастут или останутся на том же уровне, Безос официально займет первое место в рейтинге Bloomberg.

Акции компании растут перед грядущей отчетностью, которая должна быть опубликована 27 июля. Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала 2017 года выручка Amazon вырастет на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 37,2 млрд долларов.

К началу дня 27 июля состояние Гейтса оценивалось в $ 90,8 млрд, Безоса — в $ 89,8 млрд. В рейтинге Forbes по состоянию на 16:50 по минскому времени состояние Безоса оценивалось в 90,6 млрд долларов, Гейтса — в 90,1 млрд долларов.





За последний год акции Amazon выросли более чем на 40%, что добавило 24,5 млрд долларов к состоянию Безоса, отмечает Bloomberg. C начала 2017 года он обошел в рейтинге миллиардеров инвестора Уоррена Баффета и основателя Zara Амансио Ортегу.

Билл Гейтс занимал первое место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg с мая 2013 года. В рейтинге Forbes он в октябре 2015 года ненадолго уступил первое место Ортеге.