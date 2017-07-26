Человеку в погонах до всего должно быть дело, считает Лукашенко

Александр Лукашенко: человеку в погонах до всего должно быть дело /

В четверг, 27 июля, Александр Лукашенко провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, в ходе которого отметил, что вопрос оптимизации силовых структур с определенным идеологическим обеспечением выносится на уровень президента в последний раз.

"Мы определим уровень численности, определим затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году. А в последующем вопросы оптимизации не исчезнут. Но это уже задача руководителей ведомств. Все, что они там сэкономят, это их", — сказал Лукашенко.



© REUTERS Vasily Fedosenko Лукашенко пообещал оптимизировать силовые структуры до конца года

В то же время вопрос оптимизации будет и впредь находиться на контроле у главы государства. "Мы будем подстегивать, стимулировать к оптимизации структур", — сказал президент.

При этом глава государства по-прежнему считает дисциплину вопросом № 1, и особенно это зависит от силового блока.

"Человек в погонах контролирует обстановку вообще. Ему до всего должно быть дело. И по движению транспорта, и по перемещению людей. И главное — оказать немедленную помощь, если человек нуждается на улице или где-то во дворе, в подворотне, где есть люди, оказать ему посильную поддержку", — отметил Лукашенко.

В ходе совещания с представителями Совбеза глава государства особо подчеркнул важность патрулей и дежурств военнослужащих на улицах.

"Это очень важный вопрос — дежурство военнослужащих и патрулей. Или же в МВД. На перекрестках, везде. Поддержка ГАИшников. И тоже патрули Министерства внутренних дел. Когда я, даже проезжая по городу, смотрю на это, знаете, думаю, людям спокойнее, когда военный человек на улице. Они же должны быть среди людей. Надо это иметь в виду", — сказал Лукашенко.

Глава государства поручил взять этот вопрос на контроль и ввести в практику.

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