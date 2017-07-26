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Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом мира

27.07.2017 18:00 — Разное | Tut.by  
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Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes. На фоне роста котировок акций интернет-ретейлера он обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса.


Фото: Reuters

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет $ 90,6 млрд, а Гейтса — 90,1 млрд долларов. Обойти Гейтса Безосу позволил рост акций Amazon 27 июля — на открытии торгов на бирже NASDAQ в четверг бумаги онлайн-ретейлера подорожали на 1,8%.

В мартовском глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Безос располагался лишь на третьем месте с 72,8 млрд долларов (посчитано по состоянию на 17 февраля). Таким образом, за пять с половиной месяцев Безос стал богаче на 17,8 млрд долларов.

Основным активом Безоса является доля в крупнейшем онлайн-ретейлере Amazon (ему принадлежит 16,7% компании). Компания была основана в 1994 году как книжный онлайн-магазин, в 1997 году состоялось IPO. Amazon стала одной из тех компаний, которой удалось пережить «крах доткомов» (резкий обвал акций компаний высокотехнологичного сектора в 2000 году). Капитализация компании в последние месяцы уверенно повышается — с начала года она подорожала на 146 млрд долларов. 26 июля Amazon стала стоить более 500 млрд долларов (в США всего три других таких компании — Alphabet, Apple и Microsoft). Последней по времени крупной сделкой Amazon стало приобретение сети магазинов здорового питания Whole Foods Market за 13,7 млрд долларов.

 
 
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Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса составляет $90,6 млрд, а Билла Гейтса - $90,1 млрд.

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