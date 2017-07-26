В субботу на «Боровой» прошел « Рок за Бобров ». В объектив фотографов попал парень на коляске, которого гости фестиваля на руках подняли над толпой. «Хотел попасть ближе к сцене, когда выступала моя любимая группа — „Каста“, — эмоционально рассказывает 33-летний минчанин Павел Коновальчик. — Но что поднимут, вообще не ожидал!».



Фото предоставлено организаторами фестиваля

На концерты Павел начал ходить четыре года назад. Первое шоу уже почти стерлось из памяти. Парень лишь вспоминает, что это было выступление группы «Руки вверх!». Страшно ли было идти на первый концерт, туда, где тысячи людей, толпа? «Нет», — однозначно отвечает минчанин.

— Я бесстрашный! Экстремал. После «Рок за Бобров» до сих пор в шоке, если честно. Мне так приятно. Во «ВКонтакте» не дают покоя, все пишут: «Паша, да ты молодец! Это супер!». Даже чужие люди. А я не люблю на месте сидеть. Мне бы где-нибудь тусоваться, а дома не могу.



Фото из личного архива Павла Коновальчика

Паша искренне не понимает, чем именно все восхищаются.

— Наверное, удивляются позитивному пацану, который порвал толпу, — предполагает он.

Молодой человек успел побывать на концертах Макса Коржа, трижды на группе «Руки вверх!», а еще на «Би-2» и «Ленинграде». На «Рок за Бобров» был не впервой. Ходить на концерты ему удается тогда, когда появляются деньги.

— Сейчас никто не выделяет бесплатных билетов. Раньше были фестивали и концерты, куда пускали свободно, сейчас нет. Зато в целом стало больше бесплатных мероприятий в Минске.

Деньги на концерты Павлу часто дает тетя, с которой он живет. Так было и в этот раз.

— Концерт шесть часов идет, билет стоит 36 рублей. Это немного. Я на «Руки вверх!» ходил за 36 рублей, там было всего два часа. А тут и моя любимая группа «Каста», «Брутто». «Сплин» и «Чайф» мне тоже нравятся.



Фото из личного архива Павла Коновальчика

Обычно парень покупает билеты на трибуны, а уже на месте, на концертной площадке, чаще всего ему разрешают не забираться наверх (особенно если нет безбарьерной среды), а остаться на танцполе.

— А как быть? Пенсия небольшая, 220 рублей. Билеты на танцпол дорогие. Допустим, верхний ряд, на который я покупаю билет, стоит 30 рублей, а танцпол — 50. В «Минск-Арене» есть специальные места, но они далеко. Это же ледовая арена. Где одни ворота для хоккея, там мы сидим, инвалиды. А где вторые ворота, там находится сцена.

Хотя безбарьерная среда Пашу не очень привлекает. На «Рок за Бобров» он забрался на специальный пьедестал для людей с ограниченной мобильностью лишь один раз. «Это же далеко от сцены. Я готов рискнуть оказаться поближе», — поясняет он и рассказывает, как оказался над толпой.

— Все прыгали, я просился проехать ближе. Выступала моя любимая группа, да и толпу я люблю. Я вообще не ожидал, что они меня поднимут. Раньше такого никогда не было! Только боялся, что не удержат и я упаду.

Но все прошло хорошо, как и на предыдущих концертах. Однажды Паше даже удалось побывать с артистом на одной сцене. Это было на шоу Макса Коржа, когда тот во Дворце спорта выступал с программой «Большой флэт 2».



Павел Коновальчик на сцене вместе с Максом Коржом. Фото: vk.com/motophotos

— Я стоял сзади, но парень один говорит: «Поехали на первый ряд!» Я думал, что охранники не пропустят, потому что сказали мне, чтобы был сзади. Но мы поехали через толпу, люди нас пропускали. Меня подкатили к первому ряду, а Макс Корж заметил и говорит: «Ребята, давайте поднимем его!» И меня подняли, я в шоке был.

Следующий поход на концерт у Паши запланирован на 12 августа. Это будет "А-фест" в Лошицком парке .

— Если я не ошибаюсь, там бесплатно? — уточняет он. — Тогда он не пройдет мимо меня, я пойду.

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