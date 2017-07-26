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"Поляна друзей": open-air для спортивных семей пройдет под Минском

27.07.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей", который пройдет 4-6 августа, объединит 24 часа музыки с возможностью заняться спортом и активным отдыхом на природе.

"Поляна друзей": open-air для спортивных семей пройдет под Минском
© Sputnik/
Марафон и open-air под Минском: как провести следующие выходные

"Нам не хватает семейных развлечений. Есть масштабные концерты, а есть тихие мероприятия наподобие фестивалей уличной еды. А мы хотим, чтобы к нам приехали семьи с палатками и провели с нами хорошие выходные", — рассказала в пресс-центре Sputnik специалист по связям с общественностью СОО "Возрождение" Татьяна Мартынова.

Во время open-air ни за что не придется платить, все развлечения будут бесплатны. Все, что будет проходить во время open-air, будет транслироваться в сети, так что те, кто не приедет в этом году, сможет посмотреть и решить, захочет ли побывать в следующем.

"Всегда есть проблема — куда сводить детей в поход, где найти достойных организаторов, в какую секцию отдать ребенка на занятия спортом. В людях, которые организовывают фестиваль, я уверен: я знаю, что если тренер будет учить ребенка самообороне, он обучит и моральным ценностям. Я уверен, что если вы приведете на этот оупен-эйр детей, они поучатся многому у благородных людей", — уверен отец шестерых детей, режиссер Дмитрий Астрахан.

Одновременно с фестивалем пройдет пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволяющий проверить себя на одной из двух дистанций — 70 км или 30 км.

 
Теги: Минск
 
 
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Все развлечения во время фестиваля будут бесплатными, с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция.

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