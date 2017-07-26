Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца

Любой, кому доктор прописывал антибиотики, знает, что их ни в коем случае нельзя «недопивать» — прекращать лечение раньше, чем рекомендуется, даже если вы чувствуете себя лучше. Правильный прием антибиотиков — ваш личный вклад в борьбу с бактериальной устойчивостью к ним. Или нет? Неужели ваши безответственные друзья, бросающие лекарства, как только спала температура, на самом деле делают все правильно? Именно об этом в статье для журнала BMJ пишут британские ученые. Перевод исследования опубликовало издание « Чердак ».



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В числе рекомендаций медиков по грамотному использованию антибиотиков часто упоминается необходимость всегда заканчивать предписанный врачом курс антибиотиков и ни в коем случае не прерывать его раньше, как только самочувствие улучшилось. Этот пункт есть в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также в национальных кампаниях по борьбе с устойчивостью к антибиотикам в Австралии, Канаде, США и Европе. В Великобритании, где работают авторы статьи, это предписание преподается как научный факт в средней школе.

«Однако идея о том, что раннее прекращение лечения антибиотиками способствует возникновению резистентности, не подкреплена свидетельствами, тогда как прием лекарств дольше, чем нужно, увеличивает риск ее возникновения… Мы призываем лиц, принимающих решения, учителей и врачей перестать говорить о важности окончания курса антибиотиков и, более того, публично и активно заявлять, что эта рекомендация не основана на фактах и не верна», — пишут ученые.

Они отмечают, что ошибочное представление о необходимости «пропивать весь курс» антибиотиков возникло на заре их применения. В своей нобелевской речи 1945 года Александр Флеминг описывал опасный, по его мнению, сценарий, когда воображаемый пациент со стрептококковой инфекцией принимает недостаточно пенициллина, вследствие чего у стрептококка вырабатывается устойчивость к антибиотику, а затем заражает им свою жену, которая потом умирает от неизлечимой болезни и его неблагоразумия. Именно поэтому, по словам Флеминга, «если вы используете пенициллин, используйте его в достаточном количестве».

Однако, пишут авторы статьи, устойчивость к лекарству, которую имел в виду в этом суровом сценарии Флеминг, возникает, например, у ВИЧ или туберкулеза, но почти не встречается у бактерий, вызывающих особые опасения у ученых. Это, например, кишечная палочка Escherichia coli и так называемые ESKAPE-бактерии: энтерококки, стафилококки, палочка Фридлендера, ацинетобактеры, псевдомонады и энтеробактерии. Эти условно патогенные бактерии живут в наших организмах и окружающей среде, как правило не вызывая никаких проблем. Но именно они могут вызывать оппортунистические инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом и — в случае резистентности к антибиотикам — опасные внутрибольничные инфекции.

«Когда пациент принимает антибиотики по любой причине, чувствительные к ним виды и штаммы на коже, в кишечнике и окружающей среде замещаются устойчивыми и способными в дальнейшем вызвать заражение. Такой сопутствующий отбор — главный драйвер формирования важных и опасных для пациентов форм антибиотикорезистентности. Чем дольше эти оппортунистические бактерии подвержены действию антибиотиков, тем сильнее отбор в пользу устойчивых видов и штаммов», — объясняют ученые (именно такая устойчивость к метициллину развилась у золотистого стафилококка, MRSA).

Более того, по их словам, сама идея курсового приема антибиотиков неявно предполагает, что если «недолечиться», то есть пройти не весь курс, то результаты лечения будут плохими. А у нас, между тем, имеется очень мало свидетельств того, что рекомендованные курсы антибиотиков (сформированные на практике и из страха недолечения) — это на самом деле минимально необходимые сроки их приема. Исследований, которые помогли бы определить минимально необходимый курс антибиотиков, почти не проводится. Одно из исключений, о которых мы что-то знаем, — средний отит у детей до двух лет, где за пять дней лечения симптомы прошли у существенно меньшего количества детей, чем за 10 дней.

В то же время, например, для больничной пневмонии, где риск устойчивости к лекарствам велик, имеющиеся исследования показывают, что короткие стратегии лечения работают так же хорошо, как и длинные, но при этом устойчивость и повторные случаи болезни возникают реже.

«Сама идея курса антибиотика не учитывает, что разные пациенты могут по-разному реагировать на один и тот же антибиотик. Сейчас мы игнорируем этот факт и даем универсальные рекомендации по длительности использования антибиотиков, основанные на плохих данных», — подчеркивают авторы статьи.

По их мнению, простота и однозначность совета про завершение полного курса антибиотиков может быть причиной живучести этого мифа. Чтобы понять, как долго стоит принимать антибиотики, нужны исследования и тщательный контроль состояния пациентов.

«А пока просветительские материалы об антибиотиках должны подчеркивать тот факт, что устойчивость к антибиотикам — следствие их слишком активного использования и ее нельзя предотвратить приемом курса лекарства. Обществу надо напоминать, что антибиотики — это ценный и исчерпаемый ресурс, который нужно сохранять», — заключают ученые.