Пострадавшие в ДТП на трассе Киев - Одесса белорусы - в тяжелом состоянии. Один из детей - в коме

Пятеро из восьми пострадавших в аварии на трассе Киев - Одесса находятся в тяжелом состоянии. Первоначально появилась информация о том, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. AUTO.TUT.BY удалось связаться с пострадавшим в аварии Дмитрием Матвеевым. Его жена, трое детей и он сам все еще в больнице. Он сообщил, что один из сыновей находится в коме, двое других — получили серьезные травмы.





— Моя жена Наталья подключена к аппарату Илизарова, ей провели операцию. 15-летний Влад в коме, находится на искусственной вентиляции легких. Врачи вообще удивляются, как он выжил. Сегодня ему провели МРТ, и врачи говорят, что неизвестно, что будет дальше. 14-летний Егор получил черепно-мозговую травму, перелом плеча и ключицы. Он сейчас в Киеве. У трехлетнего Глеба — разрыв селезенки, повреждения внутренних органов, перелом ключицы, кисти, ушиб легкого и сердца. У меня — перелом ключицы, кисти, ушиб легкого и сердца, — рассказал Дмитрий.

Кроме этого, как рассказал Дмитрий, семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

— Детям все бесплатно, а для взрослых медицина платная. Страховка была, но пока нам денежных средств не поступало. Для нас все платно, суммы разные, все зависит от оказанной помощи и лекарственных средств, - говорит Дмитрий.

Напомним, рано утром 25 июля на трассе Киев - Одесса столкнулись три машины, две из них оказались из Беларуси. Водитель автомобиля Nissan с белорусскими номерами выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями: Saab и Mitsubishi. Автомобиль Saab, тоже с белорусскими номерами, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении Киева. За ним следовал автомобиль Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были белорусы. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили восемь человек. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Видео: блог s13.ru