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Экономика Беларуси за год "потеряла" более 46 тысяч человек

27.07.2017 18:47 — Разное | Ежедневник  
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Экономика Беларуси за год "потеряла" более 46 тысяч человек

Об этом свидетельствуют данные Белстата, "О занятости населения в июне 2017 г.".

Как говорится в опубликованном вчера документе, в экономике Беларуси в июне 2017 г. было занято 4344,8 тыс. человек, пишет Thinktanks.by.

Вместе с тем, если посмотреть на данные, опубликованные год назад, то тогда в экономике страны было занято 4 391,1 тыс. человек. То есть на 46,3 тысячи человек больше. 

Вместе с тем, по данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец июня 2017 года составила 34,2 тыс. человек. А уровень зарегистрированной безработицы на конец июня 2017 года составил 0,8% от численности рабочей силы.

Год назад картина была иная: численность зарегистрированных безработных составила 47,2 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы равнялся 1,1% от экономически активного населения.

То есть и занятых людей в экономике меньше стало, и безработица сократилась. Согласно данным Белстата. за год население Беларуси сократилось на 4,5 тысячи человек. Куда делось еще более 40 тысяч? Напрашивается два основных варианта: ушли на пенсию или уехали за границу. 

 
 
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Об этом свидетельствуют данные Белстата, "О занятости населения в июне 2017 г.".

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