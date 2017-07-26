ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирный и Нестор завершили выступление на теннисном турнире в Гамбурге

27.07.2017 18:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор завершили выступление на теннисном турнире в немецком Гамбурге (призовой фонд - 1,5 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за выход в полуфинал парного разряда белорусско-канадский тандем уступил хорватским теннисистам Ивану Додигу и Мате Павичу в двух сетах - 6:7 (5:7), 3:6.

В первой встрече Мирный и Нестор выиграли у аргентинского дуэта Федерико Дельбонис / Леонардо Майер - 6:3, 6:4.

Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо не смогли пробиться в полуфинал на турнире в швейцарском Гштааде (призовой фонд - 540 тыс. евро). В сегодняшнем четвертьфинале они проиграли голландско-чешскому тандему Мэтью Миддлкуп / Роман Джебавы - 6:2, 3:6, 8:10.

До этого белорусско-чилийский дуэт переиграл аргентинца Факундо Багниса и Таро Даниэля из Японии - 6:2, 6:2.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор завершили выступление на теннисном турнире в немецком Гамбурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика