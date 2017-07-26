Мирный и Нестор завершили выступление на теннисном турнире в Гамбурге

Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор завершили выступление на теннисном турнире в немецком Гамбурге (призовой фонд - 1,5 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за выход в полуфинал парного разряда белорусско-канадский тандем уступил хорватским теннисистам Ивану Додигу и Мате Павичу в двух сетах - 6:7 (5:7), 3:6.

В первой встрече Мирный и Нестор выиграли у аргентинского дуэта Федерико Дельбонис / Леонардо Майер - 6:3, 6:4.

Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо не смогли пробиться в полуфинал на турнире в швейцарском Гштааде (призовой фонд - 540 тыс. евро). В сегодняшнем четвертьфинале они проиграли голландско-чешскому тандему Мэтью Миддлкуп / Роман Джебавы - 6:2, 3:6, 8:10.

До этого белорусско-чилийский дуэт переиграл аргентинца Факундо Багниса и Таро Даниэля из Японии - 6:2, 6:2.