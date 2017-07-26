Вредные потребительские привычки белорусов





Среди белорусов достаточно распространены вредные потребительские привычки, связанные с перепотреблением в целом и использованием одноразовых товаров в частности.

Об этом говорится в исследовании «Развитие экологической дружественности в Беларуси в 1990-2015 гг.», презентованном Центром экологических решений ( ЦЭР ).

Люди покупают лишнюю одежду (55% населения имеют одежду, которая одевалась всего лишь несколько раз). Это особенно характерно для тех белорусов, у которых нет детей. Они предпочитают зарубежные товары товарам местного производства (42%).

Каждый раз покупают новый полиэтиленовый пакет в магазине 49% опрошенных.

Отдавать предпочтение товарам зарубежного происхождения особенно характерно для мужчин, молодых людей 16-24 лет, жителей Минска и областных городов, не состоящих в браке, студентов.

У 39% населения образуются остатки еды, которую затем выбрасывают. Чаще всего это случается с молодыми людьми 16-34 лет, жителями Минска и областных городов, неженатыми/незамужними, людей с высшим образованием, людей с доходом выше среднего (хватает на крупную бытовую технику, но не на машину).

22% респондентов отдают предпочтение одноразовым товарам.

13% населения покупают новую электронную технику, даже если старая исправно работает.

Экологи считают многие из этих привычек вредными.