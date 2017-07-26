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МАРТ высказался против чековых игр, назвав их несвоевременными

27.07.2017 18:54 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ высказался против чековых игр, назвав их несвоевременными

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич заявила, что введение чековых игр в стране несвоевременно. При этом замминистра отметила, что инициатива, безусловно, хорошая.

Напомним, что возможность проведения чековых игр предусмотрена проектом Указа «О проведении чековых игр», а также проектом постановления Совмина «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр».

Организацию и проведение их должно осуществлять подведомственное предприятие Министерства по налогам и сборам.

Предполагается, что потребитель, получив чек за товар, может зарегистрировать его номер на специальном интернет-ресурсе. Таким образом, он автоматически становится претендентом на выигрыш. По мнению разработчиков, это будет стимулировать население всегда требовать и сохранять чек при покупке товаров, а также снизит объем нелегальной продажи товаров и услуг.

Но Минский столичный союз предпринимателей и работодателей выступил против введения чековых игр. Он объяснил это тем, что они создадут дополнительную нагрузку на реальный сектор экономики. Союз обратился в МАРТ с соответствующим письмом.

Отвечая на претензии бизнес-союза, заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Наркевич назвала инициативу введения чековых игр хорошей и замечательной, но несвоевременной.

«Я как чиновник прекрасно понимаю, что идея хорошая. Мне понятно предложение МНС, цель которого в том, что всегда нужно брать чек при покупке», – сказала Наркевич.

«И хотя идея замечательная, вопрос в том, как эту инициативу воплотить в жизнь. Когда мы пообщались с бизнесом, то поняли, что сегодня это будет на него большой нагрузкой. И мы поддержали идею бизнеса»,  – резюмировала замминистра.

 
 
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Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич заявила, что введение чековых игр в стране несвоевременно. При этом замминистра...

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