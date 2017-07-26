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Назначение в ГПК: генерал-майор Новиков стал зампредом ведомства

27.07.2017 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Госпогранкомитета генерал-майора Сергея Новикова, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ за номером 260 белорусский лидер подписал сегодня. Информация о новом зампреде уже появилась на сайте ГПК.

Ранее должность зампреда погранведомства занимал Анатолий Лаппо, который был повышен до руководителя в декабре 2016 года.

Новиков родился в 1968 году, после окончания в 1989-м Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений, а затем Военной академии тыла и транспорта РФ в 2002-м, работал на различных должностях в железнодорожных войсках. Позже служил в Департаменте транспорта обеспечения Минобороны, став впоследствии его руководителем.

Погоны генерал-майора Новикову вручал лично Лукашенко в июне 2014 года.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Госпогранкомитета генерал-майора Сергея Новикова, сообщили Sputnik...

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