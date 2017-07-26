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Указ Лукашенко: у Полесского заповедника больше нет охранной зоны

27.07.2017 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым упраздняется охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Указ Лукашенко: у Полесского заповедника больше нет охранной зоны
© Sputnik / Виктор Толочко
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Указ № 259 был подписан 27 июля, документом предусмотрено, что у заповедника больше не будет охранной километровой зоны, а ее земли будут использоваться без установленных ограничений.

"Знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника", – сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что данное решение поспособствует ведению сельскохозяйственной деятельности у границ заповедника. 

Охранная зона вокруг Полесского радиационно-экологического заповедника имела ширину один километр и проходила по территориям Брагинского, Калинковичского, Наровлянского, Мозырского, Хойникского районов Гомельской области. На ней было запрещено охотиться и ловить рыбу, сеять культуры, провоцирующие выход диких животных за границы заповедника, заготавливать древесину и т.д. 

Заповедник был создан в 1988 году на территориях, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, его площадь составляет более 216 тысяч гектаров. В заповеднике осуществляется разработка методов реабилитации загрязненных радионуклидами территорий. Здесь созданы экспериментальные пчелопасека, сад. С 1996 года проводится разведение лошадей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Охранная зона вокруг Полесского радиационно-экологического заповедника имела ширину один километр и проходила по территориям Брагинского, Калинковичского,...

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