Указ Лукашенко: у Полесского заповедника больше нет охранной зоны

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым упраздняется охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко о Чернобыльской зоне: надо положить конец запугиванию людей

Указ № 259 был подписан 27 июля, документом предусмотрено, что у заповедника больше не будет охранной километровой зоны, а ее земли будут использоваться без установленных ограничений.

"Знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника", – сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что данное решение поспособствует ведению сельскохозяйственной деятельности у границ заповедника.

Охранная зона вокруг Полесского радиационно-экологического заповедника имела ширину один километр и проходила по территориям Брагинского, Калинковичского, Наровлянского, Мозырского, Хойникского районов Гомельской области. На ней было запрещено охотиться и ловить рыбу, сеять культуры, провоцирующие выход диких животных за границы заповедника, заготавливать древесину и т.д.

Заповедник был создан в 1988 году на территориях, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, его площадь составляет более 216 тысяч гектаров. В заповеднике осуществляется разработка методов реабилитации загрязненных радионуклидами территорий. Здесь созданы экспериментальные пчелопасека, сад. С 1996 года проводится разведение лошадей.