27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана руководитель ООО "Калипсо Тур", сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров женщина завладела деньгами граждан. В данный момент с задержанной работают столичные следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК РБ по материалам Октябрьского РУВД Минска.

Как проинформировала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская, директору турфирмы грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Милиция по-прежнему принимает заявления от потерпевших. Тех, кто заключал договор об оказании туристических услуг с ООО "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е.Г." (и обязательства не были выполнены) либо вносил предоплату, правоохранители просят обращаться в Октябрьское РУВД по телефонам 8(017) 239-64-73, 8(017) 226-21-05, 8(029) 562-76-93. "На данный момент обратились 82 потерпевших (это непосредственно те люди, которые заключали договоры с данной фирмой), а также три юридических лица. Сумма ущерба составила более Br230 тыс.", - отметила Эвелина Марковская.

Как сообщалось, в начале июля Октябрьское РУВД столицы обратились граждане и сообщили о том, что ООО "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е.Г." оказываются некачественные туруслуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. Были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.-0-