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"Динамо-Минск" играет на Кипре первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Онлайн TUT!
Футболисты минского "Динамо" проводят сегодня на Кипре первый матч уже 3-го раунда квалификации Лиги Европы. На "АЕК-Арене" в Ларнаке соперником минчан станет местная команда АЕК. Начало поединка - в 20.00.
О том, насколько серьезен оппонент у парней Сергея Гуренко, говорит хотя бы тот факт, что год назад АЕК выбил из Лиги Европы московский "Спартак", который затем стал чемпионом России.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча.
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Футболисты минского "Динамо" проводят сегодня на Кипре первый матч уже 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
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