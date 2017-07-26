Выручка от рекламы Google в 790 раз превысила объем рекламного рынка Беларуси





В принципе, рекламная выручка Google опередила объемы рекламных рынков всех стран мира, за исключением США.

Головная компания Google Alphabet сообщила о своих доходах за второй квартал в понедельник, опередив ожидания аналитиков по всем направлениям. Доходы выросли на 21% до 26,01 млрд долларов. Благодаря увеличению доходов от рекламы, а также другим доходам, в том числе аппаратным и облачным компаниям Google, чистая прибыль компании снизилась с 4,88 млрд долларов до 3,52 млрд долларов из-за штрафа в размере 2,7 млрд долларов, установленного Европейской комиссией, и начисленного в этом квартале.



Несмотря на многие виды деятельности, которыми занимается Alphabet, львиная доля выручки компании по-прежнему связана с основным сегментом Google и его рекламным бизнесом в частности. Доход от рекламы составил 22,67 млрд долларов. При этом рекламный бизнес Google двигается по пути к превышению отметки в 90 миллиардов долларов в этом году, что делает его крупнейшей рекламной компанией в мире на сегодняшний день.



Как показывает диаграмма statista.com , выручка от рекламы Google в прошлом году составила 79,4 миллиарда долларов, превысив общие рекламные расходы во всех странах, за исключением Соединенных Штатов. В 2016 году Google собрал 44% глобальных онлайн-рекламных доходов и 15% от общего числа во всем мире.

Напомним, что по оценкам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ежегодный рекламный рынок Беларуси оценивается в 95-100 млн долларов.

Диаграмма: Сравнение рекламной выручки Гугла и объемов крупнейших рекламных рынков в 2016 году



