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Выручка от рекламы Google в 790 раз превысила объем рекламного рынка Беларуси
27.07.2017 20:30 — Разное | Ежедневник
В принципе, рекламная выручка Google опередила объемы рекламных рынков всех стран мира, за исключением США.
Головная компания Google Alphabet сообщила о своих доходах за второй квартал в понедельник, опередив ожидания аналитиков по всем направлениям. Доходы выросли на 21% до 26,01 млрд долларов. Благодаря увеличению доходов от рекламы, а также другим доходам, в том числе аппаратным и облачным компаниям Google, чистая прибыль компании снизилась с 4,88 млрд долларов до 3,52 млрд долларов из-за штрафа в размере 2,7 млрд долларов, установленного Европейской комиссией, и начисленного в этом квартале.
Напомним, что по оценкам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ежегодный рекламный рынок Беларуси оценивается в 95-100 млн долларов.
Диаграмма: Сравнение рекламной выручки Гугла и объемов крупнейших рекламных рынков в 2016 году
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В принципе, рекламная выручка Google опередила объемы рекламных рынков всех стран мира, за исключением США.
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