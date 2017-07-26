Осознанно ли белорусы совершают покупки?





Каждый четвертый житель Беларуси всегда внимательно изучает состав покупаемых товаров (еды, одежды, косметики). Однако значительная часть (42%) людей не изучает состав товара вовсе.

Об этом говорится в исследовании «Развитие экологической дружественности в Беларуси в 1990-2015 гг.», презентованном Центром экологических решений (ЦЭР).

Хотя о здоровье при покупке люди задумываются чаще, чем об окружающей среде, иоколо 40% белорусов стараются не покупать товары, которые могли бы принести вред окружающей среде или здоровью, примерно каждый четвертый всё же покупает такие товары. Совсем не задумываются о вреде для окружающей среды 19%, а о вреде для здоровья – 14% белорусов.

Как говорится в исследовании, эти данные подтверждают вывод о легкомысленном отношении белорусов к собственному здоровью. Белорусы не чувствуют ответственности за состояние окружающей среды, которая зависит от их потребительских привычек. Значительная доля людей не готова отказываться от покупки товара, который может нанести вред окружающей среде (40%).

Более того, подчеркивается в исследовании ЦЭР, 17% белорусов готовы осознанно купить вредный товар, если он будет стоить дешевле экологически безопасного. Вообще, стереотип о высокой стоимости экологически безопасных товаров довольно сильно распространен: его придерживаются 35% населения, а не согласны с ним существенно меньше людей (28% населения).

Из таких установок естественным образом следует неготовность пересмотреть свой собственный уровень потребления: о его сокращении готовы задуматься не больше 10% населения, тогда как абсолютное большинство (67%) не собирается думать об этом.

Интересно, что единственное существенное различие между теми, кто готов сокращать уровень потребления и теми, кто не готов – доход. (Те, кто может позволить купить себе дачу, согласны, что сейчас покупают больше товаров, чем им необходимо).

Исследователи отмечают, что белорусы адекватно оценивают уровень ресурсов и потребления в стране: ресурсов не так уж и много (считают 59% населения), а потребление – на достаточно высоком уровне, сопоставимом с развитыми странами (37%).

«С другой стороны, почти каждый четвертый белорус (24% населения) полностью согласен с тем, что уровень потребления в Беларуси ещё можно увеличивать. Такое представление полностью согласуется с нежеланием пересматривать собственный уровень потребления и непризнанием личной ответственности за состояние окружающей среды», - говорится в исследовании.