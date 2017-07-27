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В двух "домах с мозаикой" в микрорайоне Восток-1 начали осыпаться большие фрагменты панно

27.07.2017 22:27 — Разное | Tut.by  
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Ансамбль из четырех высоток на проспекте Независимости в микрорайоне Восток-1 в свое время изображался на советских открытках. Известность домам принесли сады на крышах, о которых даже написала немецкая пресса, и оригинальные мозаичные панно художника Александра Кищенко. Недавно от мозаичного панно в доме № 143/1 отвалился внушительный фрагмент. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы начать тут реставрационные работы. В дальнейшем такая же помощь нужна будет и еще одному дому из ансамбля, расположенному по улице Калиновского, 82/2.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Четыре мозаичных панно на высотках — это четыре посвящения Минску: город-герой, город культуры, город-строитель, город науки. Все они признаны историко-культурной ценностью, о чем говорят таблички на фасадах этих домов. Но вот беда: от времени мозаика начала осыпаться. В доме 143/1 на проспекте Независимости от панно отвалился уже целый фрагмент, нехорошая ситуация и с панно на торце высотки по улице Калиновского 82/2 .


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

О проблеме знают в КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района»:

— Когда жильцы начали обращаться, мы уже знали о проблеме, — говорит Татьяна Дашкевич, начальник отдела по техническому обслуживанию и технадзору. — Для реставрации панно Александра Кищенко, которые являются историко-культурной ценностью, были запрошены средства у города для разработки проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ. Часть суммы летом этого года нам уже выделили, под которую мы начинаем процедуру по выбору проектной организации.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Как появились панно

Мозаичные панно создавались под проект Георгия Сысоева — архитектора микрорайона. Рисунки Кищенко дублировались на картоны, которые делались в натуральную величину. Готовые «выкройки» обводились по контуру на стене. Каждое панно выкладывалось из разноцветных квадратиков смальты. Продолжение читайте TUT.

 
Теги: Минск
 
 
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Часть денег на их реставрацию город уже выделил. Пока средств хватило на разработку проектно-сметной документации.

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