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В двух "домах с мозаикой" в микрорайоне Восток-1 начали осыпаться большие фрагменты панно
Ансамбль из четырех
Четыре мозаичных панно на высотках — это четыре посвящения Минску: город-герой, город культуры, город-строитель, город науки. Все они признаны историко-культурной ценностью, о чем говорят таблички на фасадах этих домов. Но вот беда: от времени мозаика начала осыпаться. В доме 143/1 на проспекте Независимости от панно отвалился уже целый фрагмент, нехорошая ситуация и с панно на торце высотки по улице Калиновского 82/2 .
О проблеме знают в КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района»:
— Когда жильцы начали обращаться, мы уже знали о проблеме, — говорит Татьяна Дашкевич, начальник отдела по техническому обслуживанию и технадзору. — Для реставрации панно Александра Кищенко, которые являются историко-культурной ценностью, были запрошены средства у города для разработки проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ. Часть суммы летом этого года нам уже выделили, под которую мы начинаем процедуру по выбору проектной организации.
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Часть денег на их реставрацию город уже выделил. Пока средств хватило на разработку проектно-сметной документации.
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