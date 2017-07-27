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Искали катер – нашли пушку: уникальное зенитное орудие подняли из воды
27.07.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Поисковики обнаружили орудие в ходе исследования в районе Черного моря и Керченского пролива — в этом районе, по всей вероятности, находится затонувший в годы Великой Отечественной войны вместе с экипажем бронекатер БК-73.
76-миллиметровое орудие было поднято на поверхность. Специалисты определили, что это уникальная зенитная пушка Франца Ландера образца 1914 года, первое зенитное орудие в русском флоте.
Пушки такого типа использовались и намного позже — в годы ВОВ их устанавливали на бронекатера. Предполагается, что это орудие и находилось на разыскиваемом катере. Вместе с пушкой на поверхность были подняты элементы крепления зенитки на палубе.
Франц Лендер — российский и советский конструктор зенитной артиллерии, изобрел полуавтоматические орудийные затворы и стал одним из создателей теории стрельбы по воздушным целям.
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Уникальное артиллерийское орудие подняли российские моряки со дна Керченского пролива. Смотрите на видео, как извлекали из воды историческую находку.
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