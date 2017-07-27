Искали катер – нашли пушку: уникальное зенитное орудие подняли из воды

Поисковики обнаружили орудие в ходе исследования в районе Черного моря и Керченского пролива — в этом районе, по всей вероятности, находится затонувший в годы Великой Отечественной войны вместе с экипажем бронекатер БК-73.

76-миллиметровое орудие было поднято на поверхность. Специалисты определили, что это уникальная зенитная пушка Франца Ландера образца 1914 года, первое зенитное орудие в русском флоте.

Пушки такого типа использовались и намного позже — в годы ВОВ их устанавливали на бронекатера. Предполагается, что это орудие и находилось на разыскиваемом катере. Вместе с пушкой на поверхность были подняты элементы крепления зенитки на палубе.

Франц Лендер — российский и советский конструктор зенитной артиллерии, изобрел полуавтоматические орудийные затворы и стал одним из создателей теории стрельбы по воздушным целям.