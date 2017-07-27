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Очереди в "Мядининкае" после сбоя сохраняются: стоят 300 машин

27.07.2017 20:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Очереди в международном пункте пропуска "Каменный Лог" сохраняются вечером в четверг, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Очереди в "Мядининкае" после сбоя сохраняются: стоят 300 машин
© Sputnik Александр Липовец
Литовские таможенники починили компьютеры в "Мядининкае"

Непростая ситуация на белорусско-литовской границе сложилась утром в четверг 27 июля из-за сбоя в компьютерной системе на стороне Литвы. Из-за проблем с техникой сотрудники литовской таможенной службы перешли на ручное оформление автотранспортных средств, что вызвало увеличение очередей на границе.

По информации ГПК, в настоящее время в пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают выезда в Литву 300 большегрузных автомобилей. С сопредельной стороны на въезд в республику стоят более 120 фур.

Ситуация усугубляется тем, что в "Каменном Логе" с 26 июля проводятся дорожные работы по замене асфальта. Ранее в ГПК предупреждали автолюбителей, которые в ближайшие дни планируют посетить Литву на машине, учитывать данную информацию при пересечении границы и по возможности воспользоваться соседними пунктами пропуска.

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Теги: Минск
 
 
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С обеих сторон границы въезда и выезда ждут более 400 фур, по информации ГПК сбой в системах с литовской стороны устранен.

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