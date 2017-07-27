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Готовность к старту: 53-я по счету экспедиция отправится к МКС
27.07.2017 20:23 — Разное | Sputnik Беларусь
"Союз" доставит на МКС 53-ю по счету экспедицию. В ее состав вошли россиянин Сергея Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и представитель Италии Несполи Паоло. Старт запланирован на первой, "Гагаринской", площадке космодрома "Байконур".
На кадрах, предоставленных Роскосмосом, видно, как ракету готовят к запуску, сменяя горизонтальное положение на вертикальное, а затем подымая стартовые ступени.
Космонавты проведут на орбите ряд научных исследований, а на 17 августа у Рязанского и Юрчихина, который сейчас находится на станции, запланирован выход в открытый космос.
Представители Роскосмоса в рамках "космической прогулки" запустят несколько научных спутников и проведут эксперименты на внешних элементах МКС.
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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-05" с экипажем на борту отправится 28 июля к МКС. Смотрите на видео, как проходит подготовка к старту.
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