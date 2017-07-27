Готовность к старту: 53-я по счету экспедиция отправится к МКС

"Союз" доставит на МКС 53-ю по счету экспедицию. В ее состав вошли россиянин Сергея Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и представитель Италии Несполи Паоло. Старт запланирован на первой, "Гагаринской", площадке космодрома "Байконур".

На кадрах, предоставленных Роскосмосом, видно, как ракету готовят к запуску, сменяя горизонтальное положение на вертикальное, а затем подымая стартовые ступени.

Космонавты проведут на орбите ряд научных исследований, а на 17 августа у Рязанского и Юрчихина, который сейчас находится на станции, запланирован выход в открытый космос.

Представители Роскосмоса в рамках "космической прогулки" запустят несколько научных спутников и проведут эксперименты на внешних элементах МКС.