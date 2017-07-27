Родина «танчиков» - не самая танкоопасная страна Европы

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Об этом свидетельствует мировая и европейская статистика.

Согласно рейтингу GlobalFirePower в Беларуси (по данным до 2017 года) насчитывается 515 танков. С этим показателем по количеству данной боевой техники наша страна занимает 36 место в мире. Для сравнения, в Германии, занимающей 32 место, имеется 543 танка, а во Франции, разместившейся на 42 месте всего 406 танков. Ее в танковом рейтинге обгоняет даже Монголия с показателем в 420 танков.

Больше всего танков в мире насчитывается в России – 20216 танков. Китай в этом рейтинге занимает вторую позицию, обладая 6457 танками, а США – третью с 5884 танками. Кстати, четвертое место по количеству танков в мире занимает Северная Корея – 5025 танков, а пятое – Сирия – 4640 танков.

Примечательно, что 19 стран, включенных в рейтинг, в том числе Литва и Латвия, вообще не имеют танков, а находящаяся на 113 месте Сьерра-Леоне обладает наименьшим количеством данной боевой техники – 2-мя танками.

Но общее количество танков не показывает их соотношение с населением стран. Это решил сделать сайт reddit.com . Он подсчитал количество основных боевых танков на 100 тысяч населения в Европе, а также в самых милитаризированных странах мира. Больше всего танков на 100 тыс населения, имеет Израиль – 31,48. На втором месте по данному показателю – воюющая Сирия – 24,54. На третьем месте Северная Корея, имеющая 19,78 танков на 100 тысяч человек. На четвертой строчке Иордания, имеющая 16,77 танков на 100 тысяч сограждан. Россия – на пятом месте с 14,1 танком на 100 тысяч соотечественников. Беларусь сильно отстает от лидеров, имея 5,44 танка на 100 тысяч человек.

Кстати, общемировые танковые «призеры» существенно отстают от России при пересчете техники на население. Так в США насчитывается всего 1,8 танка на 100 тыс человек, а в Китае – 0,47 танка на 100 тысяч граждан.

Выделенные на карте синим цветом страны вообще не имеют танков. О количестве танков в государствах серого цвета информации получить не удалось.

Авторы карты-рейтинга уточняют, что ряд стран имеет устаревшие танки типа Т-55 или их эквивалент. Однако эта техника учитывается, так как по-прежнему может иметь тактическое значение.



