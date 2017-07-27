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Родина «танчиков» - не самая танкоопасная страна Европы
28.07.2017 00:02 — Разное | Ежедневник
фото sputnik.by
Об этом свидетельствует мировая и европейская статистика.
Согласно рейтингу
Больше всего танков в мире насчитывается в России – 20216 танков. Китай в этом рейтинге занимает вторую позицию, обладая 6457 танками, а США – третью с 5884 танками. Кстати, четвертое место по количеству танков в мире занимает Северная Корея – 5025 танков, а пятое – Сирия – 4640 танков.
Примечательно, что 19 стран, включенных в рейтинг, в том числе Литва и Латвия, вообще не имеют танков, а находящаяся на 113 месте Сьерра-Леоне обладает наименьшим количеством данной боевой техники – 2-мя танками.
Но общее количество танков не показывает их соотношение с населением стран. Это решил сделать сайт
Кстати, общемировые танковые «призеры» существенно отстают от России при пересчете техники на население. Так в США насчитывается всего 1,8 танка на 100 тыс человек, а в Китае – 0,47 танка на 100 тысяч граждан.
Выделенные на карте синим цветом страны вообще не имеют танков. О количестве танков в государствах серого цвета информации получить не удалось.
Авторы карты-рейтинга уточняют, что ряд стран имеет устаревшие танки типа Т-55 или их эквивалент. Однако эта техника учитывается, так как по-прежнему может иметь тактическое значение.
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Об этом свидетельствует мировая и европейская статистика.
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