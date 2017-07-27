ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виноград отдают от 1,5 рубля за кило, арбуз - до 2 рублей. Что почем на Комаровке

28.07.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Клубника почти закончилась, а виноград нового урожая продают от 1 рубля 50 копеек до 6 рублей 50 копеек. FINANCE.TUT.BY следит за ценами и ассортиментом на главном рынке столицы.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер
Огурцы Помидоры Редис Картофель
0,70-3 рубля 1,79-10 рублей 2,5 рубля 0,50-1,80 рубля
Клубника Персики Абрикосы Черешня
4,50-12 рублей 1,60-6 рублей 2,90-7 рублей 3,50-8,50 рубля

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Картофель подешевел: кило продают от 50 копеек до 1 рубля 80 копеек. Зато огурцы поднялись в цене: от 70 копеек до 3 рублей. Белорусские помидоры на этой неделе стоят от 1 рубля 83 копеек до 10 рублей, импортные — от 1 рубля 79 копеек до 8 рублей 50 копеек. Черри забирают по цене от 4 рублей 90 копеек до 6 рублей 49 копеек. Редис на порядок подорожал: продают по 2 рубля 50 копеек. Капуста стоит от 69 копеек до 1 рубля 89 копеек, а за кило перца отдают от 80 копеек до 6 рублей 50 копеек.

Кило лисичек — от 6 до 10 рублей, шампиньонов — от 2 рублей 80 копеек до 4 рублей 15 копеек.

 

Почти закончился сезон клубники: осталось всего пару мест. Где-то последнюю ягоду отдают за 4 рубля 50 копеек, а где-то и за 12 рублей. Отходит черешня: от 3 рублей 50 копеек до 8 рублей 50 копеек. Абрикосы на этой неделе — от 2 рублей 90 копеек, персики — от 1 рубля 60 копеек, нектарины — от 1 рубля 50 копеек.

Сливу можно найти и за 2 рубля, и за 7 рублей. Малина уходит в руки покупателям в обмен на суммы от 8 до 12 рублей за кило, черная смородина — от 1 до 4 рублей. За садовую голубику придется выложить от 11 до 17 рублей. Арбузы все ближе к народу — от 1 рубля 19 копеек до 2 рублей за килограмм, а дыня на этой неделе стоит от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек за кило.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY следит за ценами и ассортиментом на главном рынке столицы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Pornhub рассказал об особенностях городов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика