FINANCE.TUT.BY теперь дает возможность отправить заявку на РКО онлайн

Выбор тарифа РКО — вопрос, с которым сталкиваются как начинающие компании и индивидуальные предприниматели, так и бизнесы, ведущие хозяйственную деятельность по нескольку лет.

Анализируя тарифные планы нужно обратить внимание на следующий список услуг, который предоставляется в рамках тарифа:

Стоимость открытия счёта; Абонплата за РКО; Комиссия за снятие наличных с сайта; Установка ДБО (клиент-банка) и его обслуживание; Количество включенных в абонплату платежных поручений и комиссия за каждый платеж в случае превышения лимита Приём наличных денежных средств в кассу банка; Выпуск и обслуживание корпоративной банковской карточки; Закрытие счёта.

Фото: business-gazeta.ru

Если у вас нет хороших знакомых, которые могут порекомендовать тот или иной банк — вы начинаете искать его сами и сравнивать один банк с другим. Есть несколько причин, почему анализировать предложения всех банков совсем неудобно.

Во-первых, специализация банка. Кто-то работает с малым бизнесом, кто-то со средним, а кто-то с крупным.

Во-вторых, каждый банк «начиняет» тарифами разными дополнительными услугами, которые вам могут быть совсем ни к чему.

В-третьих, из-за различных условий и дополнительных услуг, во всей банковской системе нет единого формата тарифов РКО — нельзя проставить галочки напротив необходимых пунктов и оплатить только то, что вам нужно.

В-четвертых, у каждого банка своя структура сайта, и каждый подаёт информацию в том виде, который позволяет внутренняя структура сайта.

В-пятых, скидки. Маркетинговый инструмент, который часто сбивает с толку во время выбора, апеллируя к жадности и желанию сэкономить на копейках. Как правило, радость бизнесмена заканчивается тогда, когда он узнаёт, что скидка действовала только на первые три месяца и теперь услуга стоит в два раза дороже или он переключается на другой банк, который предложил еще большую скидку.

В конечном итоге время на принятие решение увеличивается прямо пропорционально количеству имеющихся на рынке предложений. FINANCE.TUT.BY совместно с заинтересованными в вашем финансовом комфорте белорусскими банками решил запустить сервис по онлайн-сбору заявок на РКО . Каждый клиент может ввести основные данные о своей компании и быстро получить персонально подобранное предложение от всех банков-партнёров и выбрать тариф, который будет максимально отвечать потребностям вашего бизнеса.

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