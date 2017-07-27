ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

FINANCE.TUT.BY теперь дает возможность отправить заявку на РКО онлайн

28.07.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Выбор тарифа РКО — вопрос, с которым сталкиваются как начинающие компании и индивидуальные предприниматели, так и бизнесы, ведущие хозяйственную деятельность по нескольку лет.

Анализируя тарифные планы нужно обратить внимание на следующий список услуг, который предоставляется в рамках тарифа:

  1. Стоимость открытия счёта;
  2. Абонплата за РКО;
  3. Комиссия за снятие наличных с сайта;
  4. Установка ДБО (клиент-банка) и его обслуживание;
  5. Количество включенных в абонплату платежных поручений и комиссия за каждый платеж в случае превышения лимита
  6. Приём наличных денежных средств в кассу банка;
  7. Выпуск и обслуживание корпоративной банковской карточки;
  8. Закрытие счёта.
Фото: business-gazeta.ru

Если у вас нет хороших знакомых, которые могут порекомендовать тот или иной банк — вы начинаете искать его сами и сравнивать один банк с другим. Есть несколько причин, почему анализировать предложения всех банков совсем неудобно.

Во-первых, специализация банка. Кто-то работает с малым бизнесом, кто-то со средним, а кто-то с крупным.

Во-вторых, каждый банк «начиняет» тарифами разными дополнительными услугами, которые вам могут быть совсем ни к чему.

В-третьих, из-за различных условий и дополнительных услуг, во всей банковской системе нет единого формата тарифов РКО — нельзя проставить галочки напротив необходимых пунктов и оплатить только то, что вам нужно.

В-четвертых, у каждого банка своя структура сайта, и каждый подаёт информацию в том виде, который позволяет внутренняя структура сайта.

В-пятых, скидки. Маркетинговый инструмент, который часто сбивает с толку во время выбора, апеллируя к жадности и желанию сэкономить на копейках. Как правило, радость бизнесмена заканчивается тогда, когда он узнаёт, что скидка действовала только на первые три месяца и теперь услуга стоит в два раза дороже или он переключается на другой банк, который предложил еще большую скидку.

В конечном итоге время на принятие решение увеличивается прямо пропорционально количеству имеющихся на рынке предложений. FINANCE.TUT.BY совместно с заинтересованными в вашем финансовом комфорте белорусскими банками решил запустить сервис по онлайн-сбору заявок на РКО. Каждый клиент может ввести основные данные о своей компании и быстро получить персонально подобранное предложение от всех банков-партнёров и выбрать тариф, который будет максимально отвечать потребностям вашего бизнеса.

Открыть расчётный счёт онлайн

Партнеры проекта:
       

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбор тарифа РКО - вопрос, с которым сталкиваются как начинающие компании и индивидуальные предприниматели, так и бизнесы, ведущие хозяйственную деятельность по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Pornhub рассказал об особенностях городов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика