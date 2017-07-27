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FINANCE.TUT.BY теперь дает возможность отправить заявку на РКО онлайн
Выбор тарифа
Анализируя тарифные планы нужно обратить внимание на следующий список услуг, который предоставляется в рамках тарифа:
Если у вас нет хороших знакомых, которые могут порекомендовать тот или иной банк — вы начинаете искать его сами и сравнивать один банк с другим. Есть несколько причин, почему анализировать предложения всех банков совсем неудобно.
Во-первых, специализация банка. Кто-то работает с малым бизнесом, кто-то со средним, а кто-то с крупным.
Во-вторых, каждый банк «начиняет» тарифами разными дополнительными услугами, которые вам могут быть совсем ни к чему.
В-третьих, из-за различных условий и дополнительных услуг, во всей банковской системе нет единого формата тарифов
В-четвертых, у каждого банка своя структура сайта, и каждый подаёт информацию в том виде, который позволяет внутренняя структура сайта.
В-пятых, скидки. Маркетинговый инструмент, который часто сбивает с толку во время выбора, апеллируя к жадности и желанию сэкономить на копейках. Как правило, радость бизнесмена заканчивается тогда, когда он узнаёт, что скидка действовала только на первые три месяца и теперь услуга стоит в два раза дороже или он переключается на другой банк, который предложил еще большую скидку.
В конечном итоге время на принятие решение увеличивается прямо пропорционально количеству имеющихся на рынке предложений. FINANCE.TUT.BY совместно с заинтересованными в вашем финансовом комфорте белорусскими банками решил запустить сервис по онлайн-сбору
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Выбор тарифа РКО - вопрос, с которым сталкиваются как начинающие компании и индивидуальные предприниматели, так и бизнесы, ведущие хозяйственную деятельность по...
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