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Литовская "Судува", выбившая "Шахтер" из Лиги Европы, разгромила швейцарский клуб

28.07.2017 07:38 — Разное | Tut.by  
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Литовская «Судува», драматично выбившая лидера чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» в 1-м раунде квалификации Лиги Европы, сделала весомую заявку на выход в заключительный этап отбора, разгромив в первой встрече 3-го этапа швейцарский «Сьон».

«Судува» (Литва) — «Сьон» (Швейцария) — 3:0 (Пауло, 3, автогол, Янушаускас, 9, Лаукжемис, 90).

Напомним, что в дуэли с «Шахтером» литовская команда сыграла вничью в Солигорске (0:0), а в ответной встрече на последних минутах вырвала победу (2:1). После этого «Судува» во 2-м рауде квалификации выбила из турнира латвийский клуб «Лиепая» (2:0 в гостях, 0:1 дома).

В «Шахтере» же после вылета из Лиги Европы сменился главный тренер — место белоруса Олега Кубарева занял поляк Марек Зуб.

Обидчик брестского «Динамо» австрийский «Альтах» в стартовом матче 3-го раунда квалификации добился неплохого результата на выезде с бельгийским «Гентом», который в 2016 году добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, а в 2017-м — до 1/8 финала Лиги Европы.

«Гент» (Бельгия) — «Альтах» (Австрия) — 1:1 (Кулибали, 76 — Нгват-Махоп, 5).

Ответная игра пройдет 3 августа в Австрии.

 
 
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Литовская "Судува" сделала весомую заявку на выход в заключительный этап отбора, разгромив швейцарский "Сьон".

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