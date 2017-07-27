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В 60-х их носили только дети во дворе, а сейчас ― президенты. Как мир сошел с ума по кроссовкам
Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. Сегодня это стандартный вариант для деловой встречи, прогулки и даже вечернего выхода. GO.TUT.BY разобрался, откуда в мире появилась страсть к спортивной обуви и почему мнение, что кроссовки выгоднее покупать за границей, неверно.
«В 70-е люди „отжимали“ друг у друга кроссовки»
До появления кроссовок многие занимались спортом в кедах. В прошлом столетии в топе были американские бренды Pro-Keds, Converse и PF Flyers. В то время обувь с вулканизированной подошвой и хлопчатобумажным верхом была передовой: до этого приходилось бегать едва ли не в кожаных туфлях. Кроссовки заявили о себе в первой половине XX века, но до 50−60-х оставались обувью, которую носят только спортсмены или дети во дворе.
Молодежь 70-х считала, что кроссовки не очень функциональны и слабо вписываются в гардероб, рассказывает консультант минского мультибрендового магазина спортивной обуви Юрий Медведик.
― Но вскоре в США начался беговой бум: утренняя пробежка вросла в стиль жизни успешного американца. В это время фирма Brooks внедрила материал этиленвинилацетат, который до сих пор является основой подошв кроссовок. Он гасит ударные нагрузки на стопы и колени и потому делает обувь очень удобной как для физических нагрузок, так и для повседневной носки.
Еще одна причина популярности кроссовок ― влияние субкультур хип-хопа, панк-рока и хардкор-панка.
― Представители субкультур кастомизировали обувь ― шнуровали определенными цветами, потому что тогда не было большого разнообразия расцветок и моделей. Когда в США эта культура только зарождалась, доходило до того, что люди «отжимали» друг у друга кроссовки: на классную новую пару хватало далеко не у всех. Думаю, это стало импульсом к развитию сникер-культуры ― охоты за редкими, лимитированными моделями.
Сегодня проблем с разнообразием нет совсем. Наоборот, цветов и моделей столько, что сложно выбрать. А в 70−80-е изобретали разные способы, чтобы обозначить себя на фоне остальных.
― Компания Adidas выпускала кроссовки с акриловыми маркерами для команд Национальной баскетбольной ассоциации. То есть люди сами раскрашивали три полосочки в цвет команды. В 70−80-е в НБА были правила, по которым разрешалось играть только в белой обуви, но Майкл Джордан принципиально надевал черно-красные Air Jordan, разработанные им совместно с Nike. Этим самым баскетболист формировал стиль и бросал вызов общественности.
За первую такую выходку Джордана оштрафовали на 1000 долларов, а каждая последующая стоила 5000. Но рекламная кампания оправдала себя ― сегодня многие знают бренд даже лучше заслуг самого Джордана.
Спортивные фирмы покоряли массовую аудиторию благодаря партнерству со звездами из разных индустрий. Например, концерн Adidas спонсировал американскую группу RUN-D.M.C: музыканты часто появлялись на публике в немецких кроссовках и даже записали песню My Adidas.
― В 80−90-е маркетинговым вбросом стала мода на технологии. При разработке новых моделей Air Max можно было эстетично спрятать подушечку, которая способствовала амортизации и поглощению нагрузок. Но дизайнер революционных Air Max 1 Тинкер Хэтфилд, вдохновившись парижским центром Жоржа Помпиду, намеренно обнажил внутреннюю структуру, показав миру, как все устроено.
В 90-е появилась мода на бесшовные кроссовки, в которых чувствуешь себя почти босым, а в 2012-м набрал популярность технологичный плетеный материал.
На старте нулевых дизайнеры стали кооперироваться с брендами и выпускать лимитированные версии ― редкие расцветки и винтажные модели с новыми материалами. Некоторые начали следить за релизами и включались в культуру сникерхедства.
Российский премьер-министр Медведев тоже сникерхед?
― Коллекционирование привлекало людей с давних времен: кто-то собирал картины, кто-то марки. Кроссовки ― это тоже произведение искусства, которое создается при помощи фантазии и интеллекта. Первыми сникерхедами были любители одеваться в luxury-бренды, у них хватало денег. Другой вопрос, как они эти деньги получали: в тот период в Штатах процветали грабежи и наркобизнес.
В наше время коллекционеры кроссовок ― это довольно щедрые ребята (лимитированная версия стоит от 150 долларов). На аукционах некоторые выкладывают несколько десятков тысяч долларов. Кто-то копит на новую пару, а другие скупают кроссовки вагонами, потому что могут себе позволить.
Среди ценителей кроссовок есть и очень известные люди, например, российский экс-президент, а ныне премьер-министр Дмитрий Медведев. Судя по официальным фотографиям, в его коллекции как минимум есть несколько моделей Nike Air Max (от 100 долларов) и результат коллаборации модного бренда Raf Simons с концерном Adidas — Ozweegos (около 300 долларов). Медведев часто выбирает модели с высокой подошвой. Как
Кстати, Медведев стал первым российским политиком, попавшим в коррупционный скандал в том числе из-за страсти к кроссовкам. ФБК Алексея Навального весной 2017-го выпустил про Медведева
«Некоторые сникерхеды ночуют в спальниках у входа в магазин»
Есть мнение, что кроссовки выгоднее покупать не в Беларуси, а в России или Европе. Юрий Медведик отмечает, что раньше так и было, но в последнее время мы не отстаем.
― Новые модели поступают и в официальные магазины Беларуси, поэтому не обязательно отправляться за ними за рубеж. Чтобы заполучить конкретную пару, некоторые сникерхеды участвуют в «кэмпах». Это когда люди заранее занимают очередь перед магазином, ночуют в спальниках, ведут учет по спискам. В Беларуси это не развито, хотя однажды у нашего магазина покупатели дежурили с шести утра, чтобы купить модель Saucony в коллаборации с питерским брендом Anteater.
— Если говорить о стоимости оригинальной обуви, то и у нас, и в европейских странах цены на новые модели соответствуют рекомендованной цене поставщика. Белорусские расценки могут быть выше, чем в СНГ и Европе, на 5−10%. Намного больше придется отдать за дорогу, — считает Юрий Медведик.
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GO.TUT.BY разобрался, откуда в мире появилась страсть к спортивной обуви и почему мнение, что кроссовки выгоднее покупать за границей, неверно.
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