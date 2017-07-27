В 60-х их носили только дети во дворе, а сейчас ― президенты. Как мир сошел с ума по кроссовкам

Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. Сегодня это стандартный вариант для деловой встречи, прогулки и даже вечернего выхода. GO.TUT.BY разобрался, откуда в мире появилась страсть к спортивной обуви и почему мнение, что кроссовки выгоднее покупать за границей, неверно.



Магазин Adidas в Берлине. Фото: Reuters

«В 70-е люди „отжимали“ друг у друга кроссовки»

До появления кроссовок многие занимались спортом в кедах. В прошлом столетии в топе были американские бренды Pro-Keds, Converse и PF Flyers. В то время обувь с вулканизированной подошвой и хлопчатобумажным верхом была передовой: до этого приходилось бегать едва ли не в кожаных туфлях. Кроссовки заявили о себе в первой половине XX века, но до 50−60-х оставались обувью, которую носят только спортсмены или дети во дворе.



Баскетболисты NBA. Фото с сайта unreasonablypersonal.com

Молодежь 70-х считала, что кроссовки не очень функциональны и слабо вписываются в гардероб, рассказывает консультант минского мультибрендового магазина спортивной обуви Юрий Медведик.

― Но вскоре в США начался беговой бум: утренняя пробежка вросла в стиль жизни успешного американца. В это время фирма Brooks внедрила материал этиленвинилацетат, который до сих пор является основой подошв кроссовок. Он гасит ударные нагрузки на стопы и колени и потому делает обувь очень удобной как для физических нагрузок, так и для повседневной носки.



Мини-марафон в Центральном парке Нью-Йорка в 1979 году. Фото с сайта theatlantic.com

Еще одна причина популярности кроссовок ― влияние субкультур хип-хопа, панк-рока и хардкор-панка.

― Представители субкультур кастомизировали обувь ― шнуровали определенными цветами, потому что тогда не было большого разнообразия расцветок и моделей. Когда в США эта культура только зарождалась, доходило до того, что люди «отжимали» друг у друга кроссовки: на классную новую пару хватало далеко не у всех. Думаю, это стало импульсом к развитию сникер-культуры ― охоты за редкими, лимитированными моделями.



Брейкдансеры в 1980-х. Фото с сайта fishstickmonkey.tumblr.com

Сегодня проблем с разнообразием нет совсем. Наоборот, цветов и моделей столько, что сложно выбрать. А в 70−80-е изобретали разные способы, чтобы обозначить себя на фоне остальных.

― Компания Adidas выпускала кроссовки с акриловыми маркерами для команд Национальной баскетбольной ассоциации. То есть люди сами раскрашивали три полосочки в цвет команды. В 70−80-е в НБА были правила, по которым разрешалось играть только в белой обуви, но Майкл Джордан принципиально надевал черно-красные Air Jordan, разработанные им совместно с Nike. Этим самым баскетболист формировал стиль и бросал вызов общественности.



Майкл Джордан с моделью Air Jordan. Фото с сайта furfur.me

За первую такую выходку Джордана оштрафовали на 1000 долларов, а каждая последующая стоила 5000. Но рекламная кампания оправдала себя ― сегодня многие знают бренд даже лучше заслуг самого Джордана.

Спортивные фирмы покоряли массовую аудиторию благодаря партнерству со звездами из разных индустрий. Например, концерн Adidas спонсировал американскую группу RUN-D.M.C: музыканты часто появлялись на публике в немецких кроссовках и даже записали песню My Adidas.



Плакат группы RUN-D.M.C. Фото с сайта blog.sneakersnstuff.com

― В 80−90-е маркетинговым вбросом стала мода на технологии. При разработке новых моделей Air Max можно было эстетично спрятать подушечку, которая способствовала амортизации и поглощению нагрузок. Но дизайнер революционных Air Max 1 Тинкер Хэтфилд, вдохновившись парижским центром Жоржа Помпиду, намеренно обнажил внутреннюю структуру, показав миру, как все устроено.



Тинкер Хэтфилд с разработанной им моделью Nike Air Max 1. Фото с сайта complex.com

В 90-е появилась мода на бесшовные кроссовки, в которых чувствуешь себя почти босым, а в 2012-м набрал популярность технологичный плетеный материал.

На старте нулевых дизайнеры стали кооперироваться с брендами и выпускать лимитированные версии ― редкие расцветки и винтажные модели с новыми материалами. Некоторые начали следить за релизами и включались в культуру сникерхедства.



Модель yeezy boost 350, выпущенная Adidas совместно с рэпером Канье Уэстом. Фото с сайта symbios.pk

Российский премьер-министр Медведев тоже сникерхед?

― Коллекционирование привлекало людей с давних времен: кто-то собирал картины, кто-то марки. Кроссовки ― это тоже произведение искусства, которое создается при помощи фантазии и интеллекта. Первыми сникерхедами были любители одеваться в luxury-бренды, у них хватало денег. Другой вопрос, как они эти деньги получали: в тот период в Штатах процветали грабежи и наркобизнес.

В наше время коллекционеры кроссовок ― это довольно щедрые ребята (лимитированная версия стоит от 150 долларов). На аукционах некоторые выкладывают несколько десятков тысяч долларов. Кто-то копит на новую пару, а другие скупают кроссовки вагонами, потому что могут себе позволить.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среди ценителей кроссовок есть и очень известные люди, например, российский экс-президент, а ныне премьер-министр Дмитрий Медведев. Судя по официальным фотографиям, в его коллекции как минимум есть несколько моделей Nike Air Max (от 100 долларов) и результат коллаборации модного бренда Raf Simons с концерном Adidas — Ozweegos (около 300 долларов). предполагает sports.ru, так он пытается компенсировать невысокий рост ― 163 см. Медведев часто выбирает модели с высокой подошвой. Какsports.ru, так он пытается компенсировать невысокий рост ― 163 см. Nike Air Max (от 100 долларов) и результат коллаборации модного бренда Raf Simons с концерном Adidas — Ozweegos (около 300 долларов).

Дмитрий Медведев в модели Raf Simons x adidas Ozweegos. Фото: ТАСС расследование , в котором утверждалось, что российский премьер за 3 месяца заказал себе 20 пар кроссовок на адрес якобы связанной с ним частной компании. Кстати, Медведев стал первым российским политиком, попавшим в коррупционный скандал в том числе из-за страсти к кроссовкам. ФБК Алексея Навального весной 2017-го выпустил про Медведева, в котором утверждалось, что российский премьер за 3 месяца заказал себе 20 пар кроссовок на адрес якобы связанной с ним частной компании.

Фото с сайта dimon.navalny.com

На следующей неделе читайте на GO.TUT.BY материал о белорусском сникерхеде, у которого 160 пар спортивной обуви (спойлер: самая дешевая стоила 99 центов).

«Некоторые сникерхеды ночуют в спальниках у входа в магазин»

Есть мнение, что кроссовки выгоднее покупать не в Беларуси, а в России или Европе. Юрий Медведик отмечает, что раньше так и было, но в последнее время мы не отстаем.

― Новые модели поступают и в официальные магазины Беларуси, поэтому не обязательно отправляться за ними за рубеж. Чтобы заполучить конкретную пару, некоторые сникерхеды участвуют в «кэмпах». Это когда люди заранее занимают очередь перед магазином, ночуют в спальниках, ведут учет по спискам. В Беларуси это не развито, хотя однажды у нашего магазина покупатели дежурили с шести утра, чтобы купить модель Saucony в коллаборации с питерским брендом Anteater.



Модель Anteater Х Saucony «Sea & Sand», выпущенная в 2014 году. Фото с сайта saucony.su

— Если говорить о стоимости оригинальной обуви, то и у нас, и в европейских странах цены на новые модели соответствуют рекомендованной цене поставщика. Белорусские расценки могут быть выше, чем в СНГ и Европе, на 5−10%. Намного больше придется отдать за дорогу, — считает Юрий Медведик.