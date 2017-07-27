Гомельский фитнес-клуб запускает бесплатный ЗОЖ-проект для всех мам города

Самый большой гомельский фитнес-клуб «Семерка» запускает двухмесячный проект Beautiful Mama для жительниц областного центра, которые хотят восстановиться после беременности или просто прийти в хорошую физическую форму. Для того, чтобы стать участницей проекта, нужно быть мамой и прислать мотивационное письмо организаторам.





— Заявки будут приниматься до 19 августа на электронную почту. Каждая из женщин, желающих поучаствовать, должна всего лишь прислать мотивационное письмо с фото и объяснить, почему именно ее нужно взять в наш ЗОЖ-проект. Больше никаких требований и критериев к отбору мы не предъявляем, не важны возраст и какие-либо другие факторы. Единственные условия проекта — способность организма воспринимать нормальные физические нагрузки и посещать зал, как минимум, три раза в неделю, — рассказали GO.TUT.BY в фитнес-клубе «Семерка».

Пяти участницам, чьи письма признают самыми яркими и аргументированными, в ходе проекта будут помогать кураторы — три профессиональных инструктора-женщины. Все мамы-финалистки смогут два месяца бесплатно в неограниченном количестве посещать тренажерный зал, два зала групповых занятий, спа-зону и массажный кабинет фитнес-клуба.

Проект стартует 15 сентября и продлится до 15 ноября. Гомельчанки смогут выбирать любое удобное время для занятий с 08.00 до 22.00. А каждое воскресенье кураторы будут собираться вместе со всеми участницами для подведения промежуточных итогов.

Для каждой из участниц разработают индивидуальный режим тренировок, дадут консультацию по питанию. Кроме того, им выдадут специальные майки проекта, и любой тренер в зале, если необходимо, окажет помощь.

— По завершении проекта победительницами станут участницы, которые не сдадутся на полпути и дойдут до финала. В заключение всех финалисток ждет красивая фотосессия в вечерних платьях. Таким образом, этот проект станет не столько конкурсом с победившими и проигравшими. Участие в данном мероприятии уже будет победой, в первую очередь над собой. Ведь красивая и здоровая мама — всегда пример для своего ребенка. Именно такую цель мы и преследуем в нашем ЗОЖ-проекте, — рассказали его организаторы.

Все мамы, желающие принять участие в ЗОЖ-проекте Beautiful Mama, могут направлять свои заявки с мотивационным письмом и фото до 19 августа (включительно) на электронную почту: 7fitwell@gmail.com.