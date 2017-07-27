|
Встреча любителей ритма и театр в кино. Топ-5 событий в витебской афише
Афиша этого уикенда в основном предлагает устроить «культпросвет» — заглянуть в кино на трансляцию театральной постановки, приобщиться к музыке, удивиться на выставке наследию Ефросинии Полоцкой.
Встреча Drumtalk: барабаны, барабанщики и их поклонники
Под таким названием пройдет встреча опытных и начинающих барабанщиков, а также тех, кто хочет услышать барабаны вживую. Все пришедшие смогут поучаствовать в джеме на двух ударных установках.
Встреча зависит от погоды, и если будет дождь, то определят новую дату. Следить за новостями можно
«Театр HD»: спектакль в кино «Антоний и Клеопатра»
Благодаря проекту «
Сюжет постановки Королевской шекспировской труппы повествует о событиях, последовавших после убийства Цезаря. Достигнув пика могущества, Марк Антоний пренебрегает своими обязанностями перед империей ради жизни с царицей египетской Клеопатрой. Метания между чувством и долгом приводят к тому, что Антоний обрекает себя и возлюбленную на погибель.
Подробности — по
«Наследие Ефросинии Полоцкой»: фрески древнего храма
Посетители выставки увидят уникальные фрагменты стеновой росписи Спасо-Преображенского храма в Полоцке. Живопись — фресковая (XII век) и масляная (XVIII-XIX века) — раскрылись
«Взрослые дети»: премьера спектакля о любви
Драматический театр имени Якуба Коласа завершит сезон премьерой спектакля о любви «Взрослые дети». Режиссер — заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов.
Спектакль создан по известной пьесе американского драматурга Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Постановка адресована молодежи, но будет интересна и родителям взрослых детей. В спектакле заняты залуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева, артисты Роман Соловьев, Анастасия Ревченко, Александр Базук.
Футбольный матч: «Витебск» — «Крумкачы»
Футбольный клуб «Витебск» примет на своем поле минских «Крумкачоў». В рамках игр чемпионата страны команды встречались в апреле, и «бело-синие» тогда уступили со счетом 0:1.
Матч можно смотреть не только на трибунах, но и в эфире телеканала «Витебск». Прямая трансляция игры — в 16.50. Ее повтор 29 июля в 23.40, а также 30 июля в 9.40.
Об остальных мероприятиях можно найти информацию на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афиша этого уикенда в основном предлагает устроить "культпросвет".
|
Архив (Разное)
Комментарии