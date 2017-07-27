Встреча любителей ритма и театр в кино. Топ-5 событий в витебской афише

Афиша этого уикенда в основном предлагает устроить «культпросвет» — заглянуть в кино на трансляцию театральной постановки, приобщиться к музыке, удивиться на выставке наследию Ефросинии Полоцкой.

Встреча Drumtalk: барабаны, барабанщики и их поклонники

Под таким названием пройдет встреча опытных и начинающих барабанщиков, а также тех, кто хочет услышать барабаны вживую. Все пришедшие смогут поучаствовать в джеме на двух ударных установках.

Встреча зависит от погоды, и если будет дождь, то определят новую дату. Следить за новостями можно здесь и по по телефону: +375 29 711−49−64.





Берег Витьбы за Центральным спорткомплексом, 30 июля, 15.00−18.00, вход свободный.

«Театр HD»: спектакль в кино «Антоний и Клеопатра»

Благодаря проекту « Театр HD » у зрителей по всему миру есть возможность увидеть трансляции в кинотеатрах самых известных спектаклей из лучших театров мира.

Сюжет постановки Королевской шекспировской труппы повествует о событиях, последовавших после убийства Цезаря. Достигнув пика могущества, Марк Антоний пренебрегает своими обязанностями перед империей ради жизни с царицей египетской Клеопатрой. Метания между чувством и долгом приводят к тому, что Антоний обрекает себя и возлюбленную на погибель.

Подробности — по ссылке .





Кинотеатр «Мир» (зал 2), 29 июля, 17.30, билет — 14 рублей.

«Наследие Ефросинии Полоцкой»: фрески древнего храма

Посетители выставки увидят уникальные фрагменты стеновой росписи Спасо-Преображенского храма в Полоцке. Живопись — фресковая (XII век) и масляная (XVIII-XIX века) — раскрылись после реставрации .



Фото: Игорь Матвеев

Ежедневно до 30 июля, с 10.00 до 18.00, Художественный музей, билеты: 1−2 рубля.

«Взрослые дети»: премьера спектакля о любви

Драматический театр имени Якуба Коласа завершит сезон премьерой спектакля о любви «Взрослые дети». Режиссер — заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов.

Спектакль создан по известной пьесе американского драматурга Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Постановка адресована молодежи, но будет интересна и родителям взрослых детей. В спектакле заняты залуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева, артисты Роман Соловьев, Анастасия Ревченко, Александр Базук.





30 июля, 18.00, драмтеатр имени Якуба Коласа, билеты — 7,5 рубля (ярус), 8 рублей (партер).

Холл ратуши, до 20 августа ежедневно (кроме понедельника), с 10.00 до 18.00, вход свободный.

Футбольный матч: «Витебск» — «Крумкачы»

Футбольный клуб «Витебск» примет на своем поле минских «Крумкачоў». В рамках игр чемпионата страны команды встречались в апреле, и «бело-синие» тогда уступили со счетом 0:1.

Матч можно смотреть не только на трибунах, но и в эфире телеканала «Витебск». Прямая трансляция игры — в 16.50. Ее повтор 29 июля в 23.40, а также 30 июля в 9.40.



Фото: Игорь Матвеев

ЦСК, 29 июля, 17.00, билеты: 1 рубль — детский, 2 рубля — женский, 4 рубля — мужской.

Об остальных мероприятиях можно найти информацию на AFISHA.TUT.BY .